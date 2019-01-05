في ختام ذهاب سلة السيدات.. الثورة يتصدر دون خسارة

حفلت مرحلة ذهاب دوري السيدات بكرة السلة بكثير من القوة والإثارة، وجاءت معظم المباريات ندية ومثيرة في مجرياتها، وبدا بشكل واضح أن جميع الفرق استعدت بشكل جيد، ودعمت صفوفها بأفضل اللاعبات، الأمر الذي أعطى المباريات نكهة تنافسية لم نلمسها حتى الآن في مباريات كأس الرجال، وقد نجحت سيدات نادي الثورة بتصدر المرحلة عن جدارة واستحقاق دون أي خسارة.

وإليكم قراءة سريعة فنية لمستوى ونتائج جميع الفرق:

الثورة: يعد من أكثر الفرق خبرة واستقراراً على الصعيد الفني، حيث بدا واضحاً لمسات مدربه المجتهد عبد اللـه كمونة على أدائه، وخاصة بعدما نجحت الإدارة في ضم أفضل اللاعبات على مستوى القطر، أمثال (أليسا ماكريان، ورشا سكران) فاكتملت صفوفه ومراكزه ودكة بدلائه، ويبدو أن طريق الفريق نحو اعتلاء منصة التتويج سالكاً دون أي منغصات.

قاسيون: حل بمركز الوصافة بعدما مني بخسارة وحيدة أمام الثورة، ويمتلك الفريق لاعبة الارتكاز الخبيرة والفعّالة كارولينا أبو لطيف، وقائد الفريق المخضرمة عليا الياسين، وتكمن من خلالهن إضافة قوة للفريق، كما ضم الفريق اللاعبتين هلا ولمعة محمود ولاعبة الارتكاز مرح قزعون، يدرب الفريق الكابتن بشار فاضل، والإدارية عبير بوكلي حسن، وينتظر من الفريق أن يقدم مستويات أفضل من مرحلة الإياب لكونه يمتلك لاعبات من طراز سوبر ستار.

الأشرفية: حل فريق سيدات الأشرفية في المركز الثالث بعد خسارتين أمام الثورة وقاسيون، وهو متكامل المراكز والصفوف، لاعباته صغيرات السن، وكان هدفه اكتساب الخبرة، لديه مجموعة من اللاعبات الناشئات برزت منهن روعة وأسما الحاج، يدربه الكابتن وليد غيبة.

الوحدة: بعد ثلاث خسارات أمام الثورة، وقاسيون، والأشرفية حل فريق سيدات الوحدة في المركز الرابع، ويضم لاعبات صغيرات السن إضافة لوجود لاعبات الخبرة أمثال، سلاف خليل، جيهان مملوك، وليانا غنوم، هيا مالكي، ستكون هذه الخسارات بمثابة دروس مفيدة للفريق من أجل تصحيح مساره، والعمل على استقرار مستواه الفني الذي بدا متفاوتاً في أغلب مبارياته نظراً لقلة خبرة بعض لاعباته الصغيرات، يدرب الفريق عدي خباز.

الجلاء: مني الفريق بأربع خسارات كانت كافية لوضعه في المركز الخامس، حيث خسر أمام أندية الثورة، وقاسيون، الأشرفية، الوحدة، ويضم الفريق لاعبات متميزات ميريام جانجي إضافة للاعبتي ارتكاز عملاقتين رومي ولاوند والشابة جونا مبيض، يدرب الفريق فواز مريش.

الساحل: حل بالمركز السادس بعدما مني بخمس خسارات أمام أندية الثورة، قاسيون، الوحدة، الأشرفية، الجلاء، قدم الفريق عروضاً جيدة رغم انتقال عدد من لاعباته من العام الماضي إلى أندية أخرى، يضم الفريق لاعبات متميزات أمثال (ريم أبو رحال – نور عبدالله – عفاف عبيد، يدربه الكابتن زياد خشفة.

الاتحاد: رغم كل الخسارات التي تعرض لها فريق الاتحاد، فهو يضم بين صفوفه لاعبات جيدات، لكن تنقصهن الخبرة لكون اللعبة تأثرت منذ سنوات بسبب هجرة أفضل اللاعبات، وقد شهدت اللعبة حالة من عدم الاستقرار، لكن الإدارة الحالية عملت من جديد على تأسيس قاعدة للعبة، ويبدو أن هذه المشاركة كانت بمثابة محطة استعدادية للفريق للمواسم المقبلة، الفريق خسر ست مرات أمام أندية الثورة، قاسيون، الوحدة، الأشرفية، الجلاء، الساحل، يدربه ريم صباغ، أفضل لاعباته راما طرقجي، راما لطفي، ابتسام الحسن.

حطين: تعاني سلة اللاذقية الأنثوية الكثير من المنغصات، لذلك كانت مشاركة سيدات حطين إيجابية، وبما كانت فاتحة خير لباقي فرق المحافظة التي تسعى للوصول لمصاف الدرجة الأولى، واللعب مع الكبار، يضم الفريق لاعبات جيدات لكن ما زلن بحاجة للخبرة الفنية في التعامل مع المباريات الكبيرة، يدرب الفريق الكابتن نمير مصطفى وأبرز لاعباته آية غريب، رولا خريمة، آية شما.