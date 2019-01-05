رياضة

كأس سلة الرجال

الأحد, 06-01-2019

حفلت مباريات المرحلة الثالثة من دور الستة الكبار لمسابقة كأس الجمهورية لسلة الرجال بكثير من الندية، وأطلت المفاجآت برأسها على مباراة حمص التي جمعت الوثبة وضيفه الاتحاد وفيها تمكن الوثبة من قلب كل التوقعات وحقق فوزاً غالياً بفارق أربع نقاط (56-52) بعد مباراة متوسطة المستوى الفني وخالية من الحضور الجماهيري نظراً لعقوبة اتحادية بحق جمهور الوثبة، وفي اللقاء الثاني تمكن الجلاء من التفوق على مضيفه الكرامة وتغلب عليه بفارق عشر نقاط (68-58) وأمس انطلقت مباريات المرحلة الرابعة بلقاءين حيث حل الجيش ضيفاً على الوثبة وتمكن من تحقيق الفوز بواقع (76/69 ) وجرى في وقت متأخر لقاء جمع الكرامة مع ضيفه الوحدة.

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