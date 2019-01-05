شؤون محلية

لأول مرة منذ 15 عاماً أمطار طرطوس تقترب من معدلاتها السنوية

| طرطوس- محمد حسين

الأحد, 06-01-2019

زادت الهطلات المطرية في محافظة طرطوس خلال الأسابيع والأيام الماضية من موسم الشتاء لحالي بنسب جيدة مقارنة بموسم العام الماضي الذي كان ضعيفاً وأقل من المعدل السنوي، والتي ترافق مع تفاؤل بالمواسم الزراعية القادمة وبزيادة مخزون المياه الجوفية وبحيرات السدود.
وبين رئيس مركز الأرصاد الجوية بطرطوس المتنبئ الجوي محمود مبارك أن كمية الأمطار الهاطلة حتى أمس بلغت في طرطوس 676 ملم في حين كانت للفترة نفسها من السنة الفائتة 368 ملم أي بزيادة مقدارها 290 ملم وفي صافيتا بلغت 741 ملم والسنة الفائتة 491 ملم أي بزيادة مقدارها 250 ملم وفي مشتى الحلو بلغت 783 والسنة الفائتة للفترة نفسها بلغت 612 ملم أي بزيادة مقدارها 350 ملم وفي الدريكيش بلغت 758 ملم والسنة الفائتة 496 ملم بزيادة مقدارها 289 ملم وفي الشيخ بدر بلغت 901 ملم والسنة الفائتة 612 ملم أي بزيادة 288 ملم.
أما في الصفصافة فبلغت 700 ملم والسنة الفائتة 277 أي بزيادة مقدارها 321 ملم وفي دوير رسلان بلغت 789 ملم والسنة الفائتة 477 ملم بزيادة مقدارها 321 ملم وفي القدموس بلغت 777 ملم والسنة الفائتة 609 ملم والزيارة بلغت 168 ملم وفي سد الباسل بلغت كمية الأمطار الهاطة 690 ملم والسنة الفائتة 448 ملم أي بزيادة مقدارها 242 ملم وفي سد الصوراني بلغت 903 ملم والسنة الفائتة 249 ملم أي بزيادة مقدارها 353 ملم.
وعبر مبارك عن تفاؤله هذه السنة المطيرة حيث تقترب معدلات الهطل من المعدلات السنوية التي تعتبر الأغزر في بلدنا والتي تصل لنحو الألف ملم في أغلب المناطق علماً أن نسبة الهطل هذه السنة تعتبر الأعلى خلال 15 سنة الماضية باستثناء 2013 التي اقتربت فيها المعدلات من نسبها السنوية.
بدوره أكد مدير الموارد المائية بطرطوس عيسى حمدان لـ«الوطن» أن كل السدود الصغيرة امتلأت هذه السنة بطاقتها القصوى التي بلغت في سد الدريكيش 6 ملايين متر مكعب وفي سد الصوراني 4 ملايين ونصف متر مكعب وفي سد خليفة 3 ونصف مليون متر مكعب.
أما فيما يخص سد الباسل الأكبر في المحافظة فبلغت كمية المياه المخزنة 44 مليون متر مكعب من أصل السعة التخزينية البالغة 103 ملايين متر مكعب وهي المرة الأولى التي يصل فيها لهذا المستوى منذ عام 2013.

مقالات ذات صلة

الأحد, 06-01-2019

دراسة لتطوير واقع مشافي التعليم العالي خلال 2019 … وزير التعليم العالي لـ«الوطن»: ننسق مع وزارة الصحة فيما يخص شراء الأدوية وتأمين التجهيزات اللازمة للمشافي الجامعية

الأحد, 06-01-2019

مساعٍ لعودة نقابة المحامين إلى الاتحاد الدولي … السكيف لـ«الوطن»: «المحامون العرب» يجتمعون اليوم في دمشق .. ثورة تشريع في نقابة المحامين

الأحد, 06-01-2019

الرقابة والتفتيش تحقق في صحة دير الزور … قطعة الصابون بـ3 آلاف ليرة وعبوة الشامبو بـ8 آلاف وجهاز سعره 700 ألف يسجل بثلاثة ملايين

الأحد, 06-01-2019

عضو مجلس محافظة: اعتماد المواطن على الغاز في التدفئة زاد الطلب على المادة

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock