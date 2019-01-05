لأول مرة منذ 15 عاماً أمطار طرطوس تقترب من معدلاتها السنوية

زادت الهطلات المطرية في محافظة طرطوس خلال الأسابيع والأيام الماضية من موسم الشتاء لحالي بنسب جيدة مقارنة بموسم العام الماضي الذي كان ضعيفاً وأقل من المعدل السنوي، والتي ترافق مع تفاؤل بالمواسم الزراعية القادمة وبزيادة مخزون المياه الجوفية وبحيرات السدود.

وبين رئيس مركز الأرصاد الجوية بطرطوس المتنبئ الجوي محمود مبارك أن كمية الأمطار الهاطلة حتى أمس بلغت في طرطوس 676 ملم في حين كانت للفترة نفسها من السنة الفائتة 368 ملم أي بزيادة مقدارها 290 ملم وفي صافيتا بلغت 741 ملم والسنة الفائتة 491 ملم أي بزيادة مقدارها 250 ملم وفي مشتى الحلو بلغت 783 والسنة الفائتة للفترة نفسها بلغت 612 ملم أي بزيادة مقدارها 350 ملم وفي الدريكيش بلغت 758 ملم والسنة الفائتة 496 ملم بزيادة مقدارها 289 ملم وفي الشيخ بدر بلغت 901 ملم والسنة الفائتة 612 ملم أي بزيادة 288 ملم.

أما في الصفصافة فبلغت 700 ملم والسنة الفائتة 277 أي بزيادة مقدارها 321 ملم وفي دوير رسلان بلغت 789 ملم والسنة الفائتة 477 ملم بزيادة مقدارها 321 ملم وفي القدموس بلغت 777 ملم والسنة الفائتة 609 ملم والزيارة بلغت 168 ملم وفي سد الباسل بلغت كمية الأمطار الهاطة 690 ملم والسنة الفائتة 448 ملم أي بزيادة مقدارها 242 ملم وفي سد الصوراني بلغت 903 ملم والسنة الفائتة 249 ملم أي بزيادة مقدارها 353 ملم.

وعبر مبارك عن تفاؤله هذه السنة المطيرة حيث تقترب معدلات الهطل من المعدلات السنوية التي تعتبر الأغزر في بلدنا والتي تصل لنحو الألف ملم في أغلب المناطق علماً أن نسبة الهطل هذه السنة تعتبر الأعلى خلال 15 سنة الماضية باستثناء 2013 التي اقتربت فيها المعدلات من نسبها السنوية.

بدوره أكد مدير الموارد المائية بطرطوس عيسى حمدان لـ«الوطن» أن كل السدود الصغيرة امتلأت هذه السنة بطاقتها القصوى التي بلغت في سد الدريكيش 6 ملايين متر مكعب وفي سد الصوراني 4 ملايين ونصف متر مكعب وفي سد خليفة 3 ونصف مليون متر مكعب.

أما فيما يخص سد الباسل الأكبر في المحافظة فبلغت كمية المياه المخزنة 44 مليون متر مكعب من أصل السعة التخزينية البالغة 103 ملايين متر مكعب وهي المرة الأولى التي يصل فيها لهذا المستوى منذ عام 2013.