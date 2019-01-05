«الكهرباء»: توفير 5.4 مليارات ليرة في الصيانات المنفذة بخبرات وطنية … ضبط 30 ألف «حرامي» كهرباء خلال 2018

وسط استمرار حالة التقنين الكهربائي هذا الشتاء، كشفت وزارة الكهرباء عن توفير 5.4 مليارات ليرة سورية خلال العام الفائت (2018) نتيجة إعادة تأهيل مجموعات التوليد المتوقفة والتغلّب على العقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة على سورية، عبر الاعتماد على الخبرات الوطنية الكفوءة في إجراء الصيانات.

وأكدت الوزارة خلال بيان لها (حصلت «الوطن» على نسخة منه) أنها سجّلت إنتاج نحو 83 مليون كيلو واط ساعي خلال عام 2018، ما انعكس إيجاباً على عودة دوران العجلة الاقتصادية في جميع المجالات.

وأرجع البيان التحسّن في إنتاج الطاقة إلى الاستمرار في تنفيذ مشاريع التوليد والنقل والتوزيع، بالتوازي مع تحرير عدد من المنشآت النفطية وحقول الغاز بفضل بطولات الجيش العربي السوري.

وذكرت الوزارة أهم المشاريع المنجزة خلال العام الفائت، منها إعادة تأهيل المجموعة الغازية الأولى في دير علي باستطاعة 350 ميغا واط مع مرجلها، بالإضافة إلى إعادة تأهيل المجموعة الغازية الأولى في محطة توليد التيم في دير الزور، وخط (جندر- تدمر- التيم) المغذي للمحافظة.

وفيما يتعلق بمشاريع الطاقات المتجددة المنفذة خلال عام 2018، أشارت الوزارة إلى أنه تم تنفيذ مشروع محطة توليد الكسوة الكهروضوئية باستطاعة 1.26 ميغا واط بتكلفة نحو مليار ليرة، توفر نحو 500 طن فيول سنوياً بما يعادل 90 مليون ليرة سنوياً، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من المشاريع عبر المركز الوطني لبحوث الطاقة، باستطاعة إجمالية مجموع 770 كيلو واط وتكلفة 384 مليون ليرة، بلغت الإنتاجية السنوية لها 1.23 مليون كيلو واط ساعي، وبوفر سنوي 81 مليون ليرة، بالترافق مع استمرار لحملات مكافحة الاستجرار غير المشروع، حيث قامت الوزارة بحملات لمكافحة السرقات وتم تنظيم نحو 30 ألف ضبط.

وعلى صعيد نقل الكهرباء، قامت المؤسسة العامة لنقل الكهرباء بتنفيذ عدد من مشاريع خطوط النقل ومحطات التحويل، وتوسيع استطاعة بعض محطات التحويل القائمة لمعالجة الاختناقات في الشبكة وتخفيف الأحمال، بالإضافة لأعمال تأهيل شبكات النقل، منها محطات 230/66 كيلو فولط حيث تم تنفيذ محطة تحويل جامعة البعث، توسيع محطة تحويل البابيري، واستبدال محولات في محطة تحويل حماة2.

وفيما يتعلق بأهم الأعمال المنجزة خلال عام 2018 بحسب البيان، فقد تم تأهيل محطة تحويل سقبا وتنفيذ خطين 20 كيلو فولط لتغذية بلدات الغوطة الشرقية في ريف دمشق، وتنفيذ خط 66 كيلو فولط (باب شرقي – سقبا)، وإعادة التغذية الكهربائية لعدد من البلدات والقرى المحررة وتركيب مراكز التحويل في 22 منطقة، بالإضافة إلى نقل محطة تحويل نقالة إلى ببيلا، واستكمال العمل في تأهيل الشبكة الكهربائية في مناطق مضايا والزبداني وبلودان.

أمّا في محافظة حلب، يوجد عرض قيد الدراسة لإعادة تأهيل مجموعات حلب البخارية مع شركة IPRC الإيرانية، وتم الإعلان عن إعادة تأهيل مجموعات التوليد الخمس في محطة حلب الحرارية والإعلان عن تنفيذ محطة توليد جديدة باستطاعة 300 ميغا واط أيضاً، ومن المخطط خلال العام 2019 تأهيل 7 محطات تحويل (230 و66) بقيمة 22 مليار ليرة.

وعملت الوزارة على تأهيل الشبكة الكهربائية لأحياء 26 منطقة في حلب و3 مراكز في الريف، وتأهيل نحو 840 مركز تحويل عاماً وخاصاً.

وفي دير الزور، تم تأمين التغذية بخط (جندر – تدمر – التيم) بتكلفة 7 مليارات وتم إعادة تأهيل محطة تحويل التيم ومحطتي تحويل الطلائع والإذاعة وخطوط (التيم- الطلائع) و( الطلائع – الإذاعة) و(التيم – الميادين) وخط الشميطية.

كما تم تأهيل نحو 104.5 كم خطوط 20 كيلوفولط ووضعها بالخدمة، ويوجد حالياً نحو 61 كم قيد التنفيذ، وتم تنفيذ نحو 114 كم خطوط 0.4 كيلو فولط واستبدال نحو 75 كم شبكات 0.4 كيلو فولط وصيانتها. وتم تأهيل وتجهيز 194 مركز تحويل عاماً و96 مركز تحويل خاصاً باستطاعات مختلفة.

أمّا في حمص، فقد تم تأهيل خط (حماة1- الزارة) وخط (جندر – حماة2)، ويتم تأهيل خط (جندر – حماة2)، كما يتم حالياً إعادة تأهيل محطة تحويل القريتين مع خط (حسياء- القريتين) ومحطة تحويل التيفور والشرقية والخطوط المغذية لها، ويتم العمل على وضع محطة تحويل نقالة في الرستن، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من هذه الأعمال خلال الأيام القليلة القادمة.

وفي درعا، بلغ عدد البلدات والأحياء التي تم إعادة التيار الكهربائي إليها في محافظة درعا 64 حياً وبلدة وتم إصلاح 49 محولة وتم تركيب 85 محولة جديدة ووضعها بالخدمة، أمّا في محافظة القنيطرة، فقد بلغ عدد القرى والتجمعات السكنية المنارة 30 قرية وتجمعاً والعمل جار في 4 قرى أخرى، وتم إعادة تأهيل 65 مركز تحويل، ويوجد عدد من مراكز التحويل قيد التجهيز تمهيداً لوضعها في الخدمة.