العدوان السعودي يستمر بالخروقات اليومية لوقف إطلاق النار بالحديدة

واصلت قوات العدوان السعودي ومرتزقته خروقاتها لوقف إطلاق النار بموجب اتفاق الحديدة الذي تم التوصل إليه في مشاورات السلام اليمنية في استوكهولم، في وقت نفى السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر، ما أوردته «نيويورك تايمز»، حول تجنيد السعودية أطفالاً سودانيين وتسليحهم بأسلحة أميركية للقتال في اليمن، وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» كشفت أن الرياض أشركت آلاف المرتزقة بينهم أطفال في الحرب التي تخوضها قواتها ضد الشعب اليمني. وقال مصدر عسكري يمني لموقع «المسيرة نت» إن «قوى العدوان قصفت قرية محل الشيخ وما حولها في منطقة كيلو16 بعشرات القذائف فيما قصف مرتزقة العدوان بالمدفعية بشكل مكثف تجاوزت الثلاثين قذيفة جنوب وغرب التحيتا» في محافظة الحديدة. وأضاف المصدر أن «قوى العدوان قصفت بأكثر من 30 قذيفة هاون شمال مديرية حيس كما قصفت بالأسلحة المتوسطة شارع الـ50 بمديرية الحالي».

وكانت الأطراف اليمنية اتفقت خلال محادثاتها بالسويد في الـ13 من الشهر الماضي على وقف إطلاق النار في الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن تحالف العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم لهذا الاتفاق.

ورداً على خروقات العدوان السعودي شن الجيش اليمني واللجان الشعبية عمليتين هجوميتين على مواقع المرتزقة في محافظة الجوف وكبدوهم خسائر فادحة في العديد والعتاد.

وأوضح مصدر عسكري أن الجيش واللجان الشعبية شنوا عملية هجومية على مواقع للمرتزقة في بيت السنتيل بمديرية المصلوب مؤكداً مقتل وإصابة أعداد منهم كما شنوا عملية مماثلة على مواقعهم في الزرقة بالساقية بالمديرية ذاتها أدت لمقتل وجرح عدد من المرتزقة.

بدوره أكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن قوات التحالف المعادي لليمن ارتكبت خلال أربع وعشرين ساعة 214 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في السويد رغم تنفيذ القوات اليمنية واللجان للاتفاق والبدء بإعادة الانتشار.

وأوضح المتحدث العسكري اليمني أن الجيش واللجان الشعبية أحبطوا محاولتي تسلل باتجاه جبل السن بحمير في تعز وعلى تبة العصيدة في نهم ونفذوا ثلاث عمليات هجومية ناجحة.

في غضون ذلك قتل وأصيب عدد من مرتزقة العدوان السعودي في محافظات تعز والبيضاء والجوف إثر عمليات عسكرية للجيش اليمني واللجان الشعبية.

ونقل موقع «المسيرة نت» اليمني عن مصدر أمني في محافظة تعز قوله: إن الجيش واللجان الشعبية شنوا هجوماً مباغتاً على مواقع المرتزقة في مفرق الوازعية بالمحافظة وكبدوهم خسائر بالأرواح والعتاد.

من جانب آخر أعلن مصدر عسكري في محافظة الجوف أن الجيش واللجان الشعبية دمروا آليتين لمرتزقة العدوان السعودي في جبهة الخليفين بمديرية خب والشعف ومجمع المتون.

وفي محافظة البيضاء تمكنت وحدة الهندسة التابعة للجيش واللجان من تفجير عبوة ناسفة بتجمع لمرتزقة العدوان في جبهة قانية ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد منهم.