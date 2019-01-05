مساعدات روسية لنازحي كفريا

أعلنت روسيا أن عسكرييها سلموا في ريف دمشق 500 طرد غذائي كمساعدات إنسانية للنازحين عن بلدة كفريا التابعة لمحافظة إدلب شمال غرب سورية.

وفي تموز الماضي خرجت آخر دفعة من أهالي بلدتي الفوعة وكفريا بريف إدلب الشمالي الشرقي ضمن اتفاق قضى بإجلاء أهالي البلدتين اللتين تعرضتا لحصار خانق دام أكثر من 3 سنوات، ومن ضمن المواقع التي تم إيواء الأهالي فيها كان مركز الإيواء في بلدة حرجلة بريف دمشق.

وبحسب موقع قناة «روسيا اليوم» الإلكتروني، قال ممثل المركز الروسي للمصالحة في سورية إدوارد تيتوف أمس: «وصلنا إلى مخيم حرجلة للاجئين وأحضرنا 500 طرد غذائي معبأة بالأرز والسكر والدقيق، واللحم المعلب والشاي». وأوضح تيتوف، أن المواطنين الذين نزحوا من بلدة كفريا بعد حصار دام 3 سنوات من الجماعات الإرهابية يقيمون حالياً في مخيم حرجلة جنوب محافظة ريف دمشق.

ووفق الموقع الروسي، تعد بلدة حرجلة من البلدات الصغيرة التي لا يتجاوز عدد سكانها الـ10 آلاف نسمة.