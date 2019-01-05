برجك اليوم – الأحد 06 كانون الثاني 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان قد تهب عاصفة على الصعيد العائلي أو العملي، وتضطر لمواجهة الأمور بسرعة ومن دون أن تتفاقم المشكلات بالبعد عن كل ما يزعجك من تصرفات مزعجة أو نقد أو مؤامرات.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار قد يحمل لك لقاء مع شخص يتجاوب مع تفكيرك العميق بالتغيير، فاعتمد على لطفك لأنك تدرك أهمية الدور الذي تلعبه في حياة الآخرين وتملك طاقة غير اعتيادية.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران تواصلك مع الآخرين يدعم إنجازاتك وربما تسمع اليوم كلاماً من صديق يحل مشكلتك، وقد تطرح أسئلة وتجد الإجابات والدعم عند أصدقاء قدماء فهذه الفترة للمديح.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز تغلب على مشاعرك السلبية بالغفران والمحبة ولا تدخل في شجارات لا تحتاجها، وربما تشعر أن هناك مؤامرات حولك أو أن رئيسك في العمل يتعمد إزعاجك أو مضايقتك.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب قد تفكر في اتباع حمية غذائية ما يؤثر في نفسيتك وتصبح نزقاً زيادة عن اللزوم وتصبح نافد الصبر مستعجلاً التغيير، فلا تعمل فوق طاقتك ولا تعد بما لا تستطيع.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول لا تترك أمورك معلقة من دون حلول انه كل ما تستطيع أن تنهيه منها، فالحظوظ تدعمك وخاصة في أمورك فأنت تشغل عقلك وتغتنم الفرص وتبني على أسس ثابتة.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول قد تكتشف أنك نزق وأن غضبك يستثار بسرعة، وهذا بسبب الإحباط الذي تشعر به، فقد تغذي شعوراً بالعدائية تجاه أحد الأصدقاء أو الزملاء في العمل لأنك عنيد.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني يوم جيد جداً لتمتن علاقاتك ولتضع النقاط فوق الحروف بسبب بداية جديدة تسعدك، فحاول أن تبتعد عن الخوف للدخول في الجديد بالعكس غامر وبادر تجاه أهدافك.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول سوف يلزمك المال الذي تنفقه على الرفاهية على أمور أكثر أهمية فدخلك ليس قدراً، صرفك اليوم أكثر من اللازم ربما بسبب واجبات مع من تحب.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني أنت مشرق ومتفائل وتتنقل من مكان إلى آخر بكل الحماس اللازم واللطف، لأنك تنطلق بفرح وبمساعدة كبيرة من كل الكواكب وبدعم من محيطك لتحقق النجاح.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط ابتعد عن العصبية في التصرف أو عن رد الفعل المتسرع نتيجة أقوال غير موثوق فيها، وانتبه إلى ما يجري خلف ظهرك مع العيون التي تتطلع إلى الأمام ولا تكن متسرعاً.