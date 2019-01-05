سيدي: يساعد في منح التمويلات … الحكومة تسدد 3 مليارات ليرة لـ«الصناعي»

كشف مدير عام المصرف الصناعي عمر سيدي عن تسديد 3 مليارات ليرة من الحكومة ليرتفع رأسماله من مليارين إلى 5 مليارات ليرة، وذلك من أصل رأسمال المصرف الإجمالي 10 مليارات ليرة.

وفي تصريح لـ«الوطن» رأى سيدي أن هذه الخطوة تعد إنجازاً مهماً لجهة تمكين المصرف من تلبية احتياجات التمويل للمشروعات الصناعية وخصوصاً المتضررة التي تحظى بمعاملة تمييزية من ناحية القروض والتسهيلات الائتمانية وغيرها، مبيناً أن تسديد جزء من رأسمال المصرف يؤدي لتحسن الكثير من المؤشرات وأهمها كفاية رأس المال.

وأكد سيدي أن دعم رأسمال المصرف يأتي في إطار سعي الحكومة لتنفيذ رؤيتها لمرحلة ما بعد الحرب وتسريع عجلة الإنتاج والنهوض بالصناعة لكونها ركيزة أساسية من ركائز التنمية الاقتصادية بشكل عام.

وأشار سيدي إلى أن هناك عدداً كبيراً من طلبات التمويل لدى المصرف يتم العمل على دراستها بحسب أهميتها وفقاً للأولويات الحكومية في منح التمويل.