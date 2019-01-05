تحركات أميركية لطمأنة «الحلفاء» عقب قرار الانسحاب من سورية

بدأت واشنطن حركة دبلوماسية نشطة لـ«تخفيف أضرار الانسحاب» من سورية عن حلفائها، حيث وصل أمس مستشار الأمن القومي الأميركي في البيت الأبيض إلى «إسرائيل»، ليلتقي رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو اليوم قبل توجه إلى تركيا غداً الاثنين.

وقال بولتون للصحفيين على طائرة كانت تقله إلى تل أبيب: «ليس هناك تغير على الإطلاق في موقف الولايات المتحدة وأي استخدام من «النظام» السوري لأسلحة كيميائية سيقابل برد قوي للغاية»، على حد تعبيره.

وحسبما نقلت وكالة «سيوتنيك» فإن «زيارة بولتون تأتي للتمهيد لجولة سيبدؤها وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو نهاية الأسبوع المقبل، وتشمل مصر والأردن والسعودية والإمارات وعمان وقطر الكويت».

في الغضون ذكرت مصادر أميركية مطلعة أن واشنطن، قررت عقد مؤتمر يضم وزراء دفاع 79 دولة في «التحالف الدولي» الذي تتزعمه، ونقل عن مستشار في وزارة الدفاع الأميركية الجمعة أن «المؤتمر يأتي في إطار جهود السيطرة على الأضرار التي ستنجم عن قرار ترامب المفاجئ، ويستهدف التوضيح لأعضاء «التحالف» أن «شيئاً لم يحدث».