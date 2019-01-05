الأولى

تحركات أميركية لطمأنة «الحلفاء» عقب قرار الانسحاب من سورية

| وكالات

الأحد, 06-01-2019

بدأت واشنطن حركة دبلوماسية نشطة لـ«تخفيف أضرار الانسحاب» من سورية عن حلفائها، حيث وصل أمس مستشار الأمن القومي الأميركي في البيت الأبيض إلى «إسرائيل»، ليلتقي رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو اليوم قبل توجه إلى تركيا غداً الاثنين.
وقال بولتون للصحفيين على طائرة كانت تقله إلى تل أبيب: «ليس هناك تغير على الإطلاق في موقف الولايات المتحدة وأي استخدام من «النظام» السوري لأسلحة كيميائية سيقابل برد قوي للغاية»، على حد تعبيره.
وحسبما نقلت وكالة «سيوتنيك» فإن «زيارة بولتون تأتي للتمهيد لجولة سيبدؤها وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو نهاية الأسبوع المقبل، وتشمل مصر والأردن والسعودية والإمارات وعمان وقطر الكويت».
في الغضون ذكرت مصادر أميركية مطلعة أن واشنطن، قررت عقد مؤتمر يضم وزراء دفاع 79 دولة في «التحالف الدولي» الذي تتزعمه، ونقل عن مستشار في وزارة الدفاع الأميركية الجمعة أن «المؤتمر يأتي في إطار جهود السيطرة على الأضرار التي ستنجم عن قرار ترامب المفاجئ، ويستهدف التوضيح لأعضاء «التحالف» أن «شيئاً لم يحدث».

مقالات ذات صلة

الأحد, 06-01-2019

مجلس الجامعة العربية يتحرك لإعادة فتح السفارات في دمشق … زيارة مرتقبة للرئيس الموريتاني إلى سورية نهاية الأسبوع

الأحد, 06-01-2019

الخارجية: الصمت على جرائم «التحالف» يكرس ثقافة الإفلات من العقاب

الأحد, 06-01-2019

تقرير إسرائيلي: سوريّة القديمة آخذة في النشوء من جديد

الأحد, 06-01-2019

تركيا تضحي بـ«الزنكي» لتقوية نفوذ «النصرة»!

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock