من على أرض ملعب الشارقة وفي تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت دمشق … منتخبنا يلتقي فلسطين في أولى مبارياته بكأس أمم آسيا

يستهل منتخبنا الأول بكرة القدم مبارياته في نهائيات كأس الأمم الآسيوية بنسختها السابعة عشرة المقامة في الإمارات بداية من السادسة مساء اليوم في مدينة الشارقة بمواجهة منتخب فلسطين، ويدخل نسورنا المباراة بطموحات الفوز نظراً لوصول لاعبينا لذروة عطائهم عقب المشوار الحافل في التصفيات المونديالية الأخيرة التي كانوا فيها رقماً صعباً.

منتخبنا يشارك للمرة السادسة أملاً بأن تكون هذه المشاركة مختلفة عن سابقاتها حيث كانت تتحطم أمواج عزيمتنا على صخور دور المجموعات، ولكن مع ازدياد عدد المنتخبات إلى أربعة وعشرين منتخباً واتساع رقعة المتأهلين إلى ستة عشر منتخباً فإن التأهل أمر حتمي والوصول إلى دور الثمانية حد أدنى مطلوب.

لا غيابات في صفوف المنتخب باستثناء محمود المواس الذي ينفذ عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة على خلفية طرده أمام أستراليا ضمن تصفيات كأس العالم، والأمل معقود على عمر السومة الهداف المتميز وعمر خريبين أفضل لاعبي القارة 2017 في الخط الأمامي لكتابة التاريخ إضافة إلى حامي العرين إبراهيم عالمة الذي أثبت نفسه بين نخبة حراس القارة، وهذا يعززه التصريحات الصادرة من المدرب الألماني بيرند شتانغه الذي طمأن جماهيرنا بأنه يمتلك لاعبين في كل مركز وبأعلى درجات الجاهزية وهذا يرفع سقف طموحاتنا ويجعلنا تواقين لكل مباراة.