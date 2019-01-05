الخارجية: الصمت على جرائم «التحالف» يكرس ثقافة الإفلات من العقاب

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، أن كل أعمال وممارسات «التحالف الدولي» غير الشرعي منذ نشأته لا تصب سوى في خانة تهيئة الظروف الملائمة لتمكين تنظيم داعش الإجرامي الإرهابي من البقاء والتمدد من جديد.

واعتبرت الوزارة في رسالة وجهتها إلى أمين عام الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن أن استمرار دول التحالف غير الشرعي بقيادة الولايات المتحدة بارتكاب المجازر بحق المدنيين السوريين وتدمير بيوتهم ومصادر عيشهم، وتجاهلها ميثاق الأمم المتحدة، ومرجعية مجلس الأمن، يؤكد ضرورة التصدي لاستخفاف دول هذا «التحالف» بميثاق المنظمة الدولية وأحكام القانون الدولي كافة.

ولفتت الوزارة إلى أن ذلك يعري أيضاً مدى زيف ونفاق هذه الدول، التي لا تستهدف في عملياتها العسكرية تجمعات تنظيم داعش الإرهابي في منطقة دير الزور، بل تستهدف بشكل خاص المناطق السكنية المأهولة بالمدنيين السوريين الأبرياء.

وزارة الخارجية شددت في رسالتها، على أن استمرار صمت مجلس الأمن تجاه هذه الاعتداءات والجرائم ومرتكبيها وتجاهل مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، سيؤدي إلى تكريس ثقافة الإفلات من العقاب بصورة مقلقة للغاية وسيقوض بالتالي كلياً هيبة ومرجعية مجلس الأمن والجمعية العامة وأجهزة الأمم المتحدة الرئيسية.