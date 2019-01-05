ننسق مع «الصحة» لشراء الأدوية … إبراهيم: دراسة لتطوير واقع مشافي التعليم العالي

أكد وزير التعليم العالي بسام إبراهيم أنه تم وضع دراسة خلال العام الحالي لتطوير واقع المشافي الجامعية وشراء أجهزة جديدة والتوسع في الأماكن إضافة إلى تحديث وتأهيل الأجهزة الموجودة وصيانتها.

وفي تصريح لـ«الوطن» أشار إبراهيم إلى أنه سيتم التنسيق مع وزارة الصحة فيما يخص شراء الأدوية وتأمين التجهيزات اللازمة للمشافي الجامعية، منوهاً بوجود آلية لتأمين الأدوية للمشافي دورياً.

ولفت إبراهيم إلى وجود ضغط كبير على المشافي رغم أن العمل ضمن الإمكانات المتاحة لتسهيل عملية نظام الدور، مؤكداً أن هناك توجيهات بإجراء العمليات الإسعافية بشكل فوري وتبسيط الإجراءات والمعاملة الجيدة مع المرضى والمواطنين إضافة إلى وجود إجراءات رادعة بحق المخالفين.

وشدد إبراهيم خلال جولته على مشفى الأطفال على بذل كافة الجهود لإزالة الصعوبات والعمل كفريق جماعي، لافتاً إلى ضرورة التعاون مع المواطنين وتقديم الخدمات لهم والاهتمام بطلاب الدراسات العليا والممرضات العاملات في المشفى.