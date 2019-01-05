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مساعٍ لعودة نقابة سورية للاتحاد الدولي … السكيف: «المحامون العرب» يجتمعون اليوم في دمشق

| محمد منار حميجو

الأحد, 06-01-2019

أعلن نقيب المحامين السوريين نزار علي السكيف عن اجتماع اللجنة المشكلة من اتحاد المحامين العرب اليوم في دمشق لتعديل النظام الأساسي للاتحاد برئاسة رئيسه سامح عاشور وأمينه ناصر الكريوين، مؤكداً أن اللجنة قررت الاجتماع في دمشق كنوع من تقديم المباركات لسورية ورئيسها بشار الأسد بالانتصارات.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح السكيف أن اللجنة ستناقش مواد النظام الأساسي للاتحاد على مدار يومين لتطويره بما يساهم في تطوير عمل الاتحاد على عدة مستويات منها تكثيف الدورات لتثقيف المحامين إضافة للاهتمام برؤية النقابة فيما يتعلق بموضوع التعديلات.
وعما يتعلق بموضوع اتحاد المحامين الدوليين أكد السكيف أنه ما زال على موقفه في مقاطعة سورية لأسباب سياسية، كاشفاً أن قيادة اتحاد المحامين العرب أكدت أنها تعمل على عودة سورية للاتحاد الدولي، مضيفاً: أثق بأن الاتحاد الدولي سوف يعود إلى موقفه الأساسي بالتواصل مع سورية.
وعما يتعلق بوضع المحامين في سورية أكد السكيف أن تعديل قانون تنظيم مهنة المحاماة على وشك أن يولد وهذا سيتبعه تعديل واستحداث أنظمة جديدة.

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