الصفحة الأخيرة

ضرورة تجنب الأطفال مشاهدة الشاشة

| وكالات

الإثنين, 07-01-2019

نصحت الكلية الملكية لطب وصحة الأطفال تجنيب الأطفال مشاهدة الشاشة لمدة ساعة على الأقل قبل موعد النوم.
ونقلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية عن ماكس ديفي المسؤول الصحي في الكلية قوله إن أوقات الزيادة التي يتم قضاؤها أمام الشاشة مرتبطة بنظام غذائي أقل صحة، ونمط حياة غير مستقر وصحة نفسية أضعف، مؤكداً أن وقت الشاشة سام للصحة بطريقة مباشرة.
وأوضح ديفي أن الأطفال يتعلمون من المثال بدلاً من التعليم لذلك يجب على الآباء التوقف عن استخدام الموبايل قبل النوم إضافة إلى التحكم في وقت الشاشة لدى الأطفال في منازلهم إذا كان يتداخل مع أوقات النوم أو الوجبات اليومية.

مقالات ذات صلة

الثلاثاء, 08-01-2019

ملكة جمال الجزائر تثير الجدل

الثلاثاء, 08-01-2019

نجا بأعجوبة بعدما سار فوقه قطار

الإثنين, 07-01-2019

شيرين عبد الوهاب تردّ على اتّهامها بالإساءة لمصر

الإثنين, 07-01-2019

سبيرز تلغي جولتها الغنائية

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock