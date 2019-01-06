ضرورة تجنب الأطفال مشاهدة الشاشة

نصحت الكلية الملكية لطب وصحة الأطفال تجنيب الأطفال مشاهدة الشاشة لمدة ساعة على الأقل قبل موعد النوم.

ونقلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية عن ماكس ديفي المسؤول الصحي في الكلية قوله إن أوقات الزيادة التي يتم قضاؤها أمام الشاشة مرتبطة بنظام غذائي أقل صحة، ونمط حياة غير مستقر وصحة نفسية أضعف، مؤكداً أن وقت الشاشة سام للصحة بطريقة مباشرة.

وأوضح ديفي أن الأطفال يتعلمون من المثال بدلاً من التعليم لذلك يجب على الآباء التوقف عن استخدام الموبايل قبل النوم إضافة إلى التحكم في وقت الشاشة لدى الأطفال في منازلهم إذا كان يتداخل مع أوقات النوم أو الوجبات اليومية.