مزحة من أصدقاء عريس تحول زفافه لكابوس

قام عريس بمقاضاة أصدقائه بسبب مزحة في يوم زفافه، جعلته يقضي اليوم في المستشفى، فضلاً عن تحمله تكاليف مالية ضخمة طلبتها شركة تأمين سيارات لمسؤوليته عن حادث مروري. ولم يكن أمام العريس الشاب (24 عاماً) سوى تحمل سخرية أصدقائه كجزء من طقوس تقليدية تحدث عادة في يوم الزفاف، وعايشها هو مؤخراً، في مقاطعة قويتشو جنوب غربي الصين.

وأكد أقارب شهدوا الحادث لموقع الأخبار الصيني «ذي بيبر»، أن أصدقاء العريس ألقوا عليه في البداية بيضا وبيرة وحبراً، في حين كان في طريقه إلى العروس، وذلك كجزء من عادة صينية سرعان ما تصاعدت وخرجت عن السيطرة.

وربط الأصدقاء العريس بشريط بلاستيكي وهو بملابسه الداخلية على عمود كهربائي، وانهالوا عليه بالضرب بعصا من الخيزران، وذلك في زاوية بالقرب من طريق سريع، في محاولة للهروب مما يحدث، ركض العريس وهو بحالة مزرية وسط حركة المرور.