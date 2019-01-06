امرأة تضع مولوداً وهي بالغيبوبة

وضعت امرأة وهي بالغيبوبة منذ أكثر من عشر سنوات طفلاً في 29 كانون الأول من الشهر الماضي، لكن المعلومات حول احتمال تعرضها للاغتصاب والتعليقات الرسمية بدأت بالظهور.

ولهذا فتحت شرطة مدينة فينيكس الأميركية تحقيقاً، فقد وقعت الجريمة داخل عيادة الرعاية الطبية المتخصصة في عاصمة ولاية أريزونا.

ونقل الموقع عن مصادر مطلعة على القضية، قولهم: إن المرأة أدخلت المستشفى قبل أكثر من عشر سنوات، بعد حادث كادت تغرق فيه.

من جانبه، قال متحدث رسمي باسم حاكم ولاية أريزونا: «إدارة شرطة فينيكس تقوم بإجراء تحقيق جنائي.. نعمل مع الشرطة لضمان نزاهة التحقيق وإقامة العدل».