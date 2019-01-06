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امرأة تضع مولوداً وهي بالغيبوبة

| وكالات

الإثنين, 07-01-2019

وضعت امرأة وهي بالغيبوبة منذ أكثر من عشر سنوات طفلاً في 29 كانون الأول من الشهر الماضي، لكن المعلومات حول احتمال تعرضها للاغتصاب والتعليقات الرسمية بدأت بالظهور.
ولهذا فتحت شرطة مدينة فينيكس الأميركية تحقيقاً، فقد وقعت الجريمة داخل عيادة الرعاية الطبية المتخصصة في عاصمة ولاية أريزونا.
ونقل الموقع عن مصادر مطلعة على القضية، قولهم: إن المرأة أدخلت المستشفى قبل أكثر من عشر سنوات، بعد حادث كادت تغرق فيه.
من جانبه، قال متحدث رسمي باسم حاكم ولاية أريزونا: «إدارة شرطة فينيكس تقوم بإجراء تحقيق جنائي.. نعمل مع الشرطة لضمان نزاهة التحقيق وإقامة العدل».

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