بيضة تقلل من خطر الإصابة بالسكري

أكدت دراسة حديثة أن تناول بيضة واحدة يومياً يقلل من خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري، ونقلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية عن باحثين من جامعة شرق فنلندا قولهم إن عينات الدم التي تم أخذها من الأشخاص الذين تناولوا البيض يومياً تضم بعض جزيئات الدهون المرتبطة بشكل إيجابي مع صورة الدم لدى الأشخاص الذين ظلوا خالين من مرض السكر النمط الثاني.

وأوضح نورترمان ديفيد الأستاذ في الجامعة أن الدراسة تقترح بعض الآليات التي يمكن أن تفسر جزئياً العلاقة العكسية بين تناول البيض والخطر الأقل الذي لوحظ من قبل تطوير مرض السكر النمط الثاني، مشيراً إلى أن الباحثين حددوا العديد من المركبات البيوكيميائية في الدم التي توقعت ارتفاع خطر الإصابة بالسكر النمط الثاني بما في ذلك التيروزين الحمض الأميني.

وتوصي جمعية السكري الأميركية مرضاها بتناول البيض لأن كل بيضة تحتوي على نحو 0.5 غرام من الكربوهيدرات التي تجعل نسبة السكر في الدم تحت السيطرة، إضافة إلى غنى البيض بالبوتاسيوم وهو أمر جيد لإنتاج الأنسولين كما أنه منخفض في السعرات الحرارية ومتنوع ليتم دمجه في النظام غذائي.