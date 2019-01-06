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صنع جهاز متطور لإنتاج الطاقة

| وكالات

الإثنين, 07-01-2019

تمكن الباحثون في جامعة أمير كبير الصناعية في طهران من تصميم وتصنيع أول جهاز للوصول إلى تكنولوجيا إنتاج طاقة بالانصهار النووي في البلاد.
وذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية أن جميع مراحل التصميم والتصنيع والتجهيز تم تنفيذها على يد خبراء البلاد والطلبة الجامعيين في المراحل الدراسية العليا في كلية هندسة الطاقة والفيزياء، مشيرة إلى أن الجهاز يشكل أرضية مناسبة لإنجاز الأبحاث الأساسية حول التكنولوجيا ذات الصلة باحتواء وقياس بارامترات البلاسما للوصول إلى تكنولوجيا إنتاج طاقة الانصهار النووي في البلاد.
وأضاف الباحثون إن للجهاز استخدامات صناعية مثل خلية الوقود وقطع التوربين، لافتين إلى أن هذا المشروع سيوفر مستقبلاً الطاقة بواسطة الانصهار النووي.
ويمكن الاستفادة من الطاقة النووية بأسلوبين احدهما الانصهار النووي والثاني بالانشطار النووي.

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