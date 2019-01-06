شيرين عبد الوهاب تردّ على اتّهامها بالإساءة لمصر

أصدرت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بياناً من خلال مكتب محاميها القانوني أكدت فيه أنها لم تسئ لمصر مطلقاً، خلال حفلتها الأخيرة ليلة رأس السنة التي أحيتها في القاهرة والتي قالت خلالها ممازحة: «أنا خسارة في مصر».

وقالت: «أنا مصرية النشأة والمولد ولا أسمح لأحد بالمزايدة على وطنيتي».

كما أوضح البيان طبيعة الواقعة، إذ ظهرت شيرين على المسرح وهي تتحدث عن مشكلة في الصوت قائلة: «أنا سامعة صوتي 4 مرات بسبب المرايات اللي ورايا على المسرح، لأن السبيكر بتضرب في المرايات.. مش كدة يا أستاذ حلمي». وردّ الموسيقار حلمي بكر الذي كان حاضراً في الحفلة: «أنت صح»، لتعقب شيرين مازحة: «والله أنا خسارة في البلد».