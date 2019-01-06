السيتي يمضي على نهج الكبار

تواصلت أمس مباريات الدور الثالث لمسابقة كأس الاتحاد الإنكليزي وهي المسابقة الأقدم في العالم فتغلب على ضيفه روثرهام بسبعة أهداف مقابل لاشيء بعد حصة تدريبية بامتياز، ليؤكد النادي المانشستراوي تعافيه، مبدياً الاستعداد لمباراة ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنكليزية المحترفة أمام ضيفه بيرتون آلبيون يوم الأربعاء، وكان السيتي استعاد عافيته في الدوري بفوزين مهمين على ساوثمبتون وليفربول.

كما كان آرسنال قد فاز على مضيفه بلاكبول بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جرت بينهما في وقت متأخر مساء السبت.

وكان تشلسي قد فاز أيضاً على نوتنغهام فورست بهدفين مقابل لا شيء سجلهما موراتا ليكون فارسا لندن المدفعجية والبلوز على أهبة الاستعداد لمباراة ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنكليزية المحترفة يوم غدٍ.

بينما تعادل نيوكاسل مع ضيفه بلاكبيرن بهدف لمثله ليفرض بلاكبيرن مباراة إعادة، واليوم سيكون ختام المباريات بخلاف المباريات المعادة عندما ينزل ليفربول المتصدر بضيافة وولفرهامبتون، وكان الريدز خرج على يد خصمه في الموسم قبل الماضي عندما تقابلا على أرضية ملعب آنفيلد الخاص بليفربول، وألمح مدرب ليفربول الألماني يورغن كلوب أنه سيجري الكثير من التعديلات على التشكيلة التي واجهت مانشستر سيتي يوم الخميس الفائت، والتغيير سيبدأ من حراسة المرمى عندما سيعود البلجيكي ميونوليه إلى الخشبات.