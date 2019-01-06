سلة سيدات بردى تتصدر ذهاب الدرجة الثانية

رب ضارة نافعة، يبدو أن هذه الحكمة تنطبق على واقع سلة نادي بردى، فبعد هبوطه لمصاف أندية الدرجة الثانية، كان لهذا الهبوط ردة فعل إيجابية لدى الإدارة التي تعاملت بشكل عقلاني وعلمي، وسارعت إلى إعادة ترتيب أوراق اللعبة بجميع مفاصلها، واعتمدت سياسة العمل على بنات النادي من أجل بناء جيل سلوي واعد للمستقبل، وقامت بتكليف الكابتن أبي دوجي مشرفاً عام للعبة، وهو من الخبرات الفنية المشهود لها بالكفاءة والقدرة على العطاء، كما نجحت الإدارة بتعيين المدرب هلال الشيخ نجيب لقيادة فريق السيدات في رحلته الشاقة والصعبة بالعودة لدوري الأضواء الموسم القادم.

تأمين

لم تنس الإدارة جميع ما يتطلبه الفريق من مقومات التحضير مروراً بالرواتب والمكافآت المالية للفريق، وانتهاء بالحجوزات التدريبية التي وفرتها الإدارة عبر جهودها الشخصية في مدينة الفيحاء، كل هذه الأمور ساهمت في تسهيل عملية إعداد الفريق التي وضعها المدرب الشيخ نجيب، حيث وصل به لمرحلة جيدة من التناغم والانسجام، رغم أن الفريق يضم لاعبات صغيرات في السن، وما زالت خبرتهن قليلة، يعاني الفريق في بعض المراكز إيجاد البديل المناسب.

تصدر

البدايات الصحيحة لابد أن توصلنا للنهايات التي نريدها ونتمناها، وقد نجحت الإدارة بقطف ثمار جهودها بعدما تصدر الفريق مرحلة ذهاب دوري الدرجة الثانية للمجموعة الجنوبية عن جدارة واستحقاق، ومن دون أي خسارة تذكر، بعد فوزه في آخر مباراة له بالذهاب على وصيفه وضيفه نادي العربي وبفارق 39 نقطة 73-34) حيث أنهى بردى المرحلة بثلاثة انتصارات، وبرصيد ست نقاط، بينما حل بالمركز الثاني نادي العربي بانتصارين وخسارة وحيدة، وبرصيد خمس نقاط، وجاء نادي الفيحاء في المركز الثالث بعد فوز وحيد وخسارتين، وبرصيد أربع نقاط، وقد تذيل المجموعة نادي جرمانا بثلاث خسارات وبرصيد ثلاث نقاط.

رأي

اتصلت «الوطن» بمدرب الفريق الكابتن هلال الشيخ نجيب الذي أكد بدوره أن هذه النتائج كانت متوقعة للفريق نظراً لقوة تحضيراته قبل بداية الدوري، وتابع يقول: لاعبات الفريق وصلن لمرحلة كبيرة من الانسجام فيما بينهن، لكن ما زالت هناك بعض الأمور الفنية التي تحتاج لتصحيح، وسوف نعمل على تلافيها في الفترة التحضيرية المقبلة، ومضى يقول، وسنعمل على زيادة الجرعات التدريبية في الفترة المقبلة حسب الإمكانات المتاحة لنا، لكونه تنتظرنا مباريات قوية، وخاصة في الدور الثاني، حيث سنواجه أندية قوية من الشهباء، وختم حديثه بقوله: أتمنى أن نعرف أي شيء جديد عن مباريات مرحلة الإياب من عمر الدوري، حتى نضع خطتنا بما يتناسب مع مواعيدها، لكن للأسف حتى الآن لم يتضح جدول المباريات من قبل اتحاد كرة السلة.