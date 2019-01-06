رياضة

تأجيل قرعة دور الستة عشر من كأس الجمهورية

| مأمون جبيلي

الإثنين, 07-01-2019

في الوقت الذي تتجه في الأنظار إلى الإمارات ومشاركة منتخبنا الوطني بالنهائيات الآسيوية إلا أن الأحاديث عن تأخير اتحاد اللعبة في إجراء قرعة الدور الـ16 من مسابقة الكأس لاقى الكثير من الانتقادات والتساؤلات عن دواعي هذا التأخير.
وكانت «الوطن» أول من توصل إلى الموعد الرسمي للقرعة من خلال الاتصال الهاتفي الذي أجرته أمس مع مدير لجنة المسابقات باتحاد الكرة جمال عثمان الذي أعلن أن القرعة ستتم ظهر يوم الأحد القادم في مقر الاتحاد بدمشق وسوف ترسل اللجنة بلاغها إلى الأندية الـ16 المتأهلة هذا اليوم لإرسال مندوبيها وحضور القرعة التي لن تكون موجهة وستتم بطريقه عمياء، ولن تلعب المباريات في هذا الدور بطريقة الذهاب والإياب كما يشاع بل من مرحلة واحدة وفي أرض محايدة يتم تسميتها عقب إجراء القرعة، على حين ستلعب مباريات نصف النهائي وربع النهائي بطريقة الذهاب والإياب، ومثلما ما هو متعارف عليه فإن المباراة النهائية ستقام بدمشق.
والجدير ذكره أن فريق حطين هو الوحيد من بين أندية الدوري الممتاز الذي سيغيب عن دور الـ16 من مسابقة الكأس بعد تعثره أمام الفتوه وإضافة للفريق الديري انضم أمس الأول السبت فريق السلمية بعد أن اجتاز عمال حماة بركلات الترجيح وتعادلهما بالوقت الأصلي بهدفين لكل منهما، وسبق السلمية نادي مصفاة بانياس الذي لم يجد صعوبة تذكر في إبعاد جاره العزيز بانياس وبنتيجة ثقيلة وصلت لأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

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