إغلاق 194 منشأة وتنظيم 1217 ضبطاً بعضها بحق منشآت الوزارة … البلخي لـ«الوطن»: أسعار فنادق الوزارة محررة لكون المقصود بها هو السائح.. كل منشأة لها الحق بتغيير أسعارها وفق الموسم!

أكد مدير الجودة في وزارة السياحة زياد البلخي حصول بعض التجاوزات في المنشآت السياحية في فترة الأعياد، مشيراً إلى أن الوزارة لديها خطة مسبقة لفترة المناسبات حيث يتم تركيز الجولات على المنشآت وملاحظة أي تجاوز بالأسعار أو انخفاض في مستوى الخدمة أو النظافة.

لافتاً إلى توجيه الضابطة العدلية التي تقوم بجولات مكثفة حالياً في كل المحافظات للتركيز على ضبط المخالفات.

وكشف البلخي عن إغلاق 194 منشأة العام الماضي، إضافة إلى تنظيم 1217 ضبطاً بحق المنشآت في المدة نفسها، بينما بلغ عدد الجولات الرقابية على المنشآت ومواقع العمل السياحي 1400 جولة.

وبيّن البلخي في حديث خاص مع «الوطن» أن عدد الشكاوى وصل إلى 400 شكوى، موضحاً أن الشكوى يجب أن تضمن صورة عن الفاتورة تؤكد تلقي الشاكي للخدمة من المنشأة في حال الرغبة في استرداد فرق السعر، لكن في حال انعدام وجودها يكون هناك جولة تقص على المطعم مثلاً للتأكد من أسعاره، منوهاً بأن المستهلك دائماً على حق.

وبيّن البلخي أن هناك توجهاً للوزارة برفع المخالفات في كل أشكالها وتجنب الإغلاق إلا في الحالات القصوى التي تتعلق بحياة وصحة المواطن، وما عدا ذلك ليس من مصلحة القطاع السياحي إغلاق المنشآت إضافة إلى كونها توفر عدداً كبيراً من فرص العمل، موضحاً أنه ولتجنب الوصول إلى مرحلة الإغلاق يكون هناك محاولات لإزالة المخالفة بالتفاهم مع أصحاب المنشآت لكن في ظل غياب الاستجابة لا مفر من إغلاقها.

وبخصوص دراسة ترخيص البارات، أكد البلخي أنها من أولويات الوزارة حالياً والعمل لا يزال قائماً فيها بالتعاون مع المالية والمحافظة، لكونها تحتاج إلى التوصيف بشكل دقيق للوصول إلى صيغة ترخيص صحيح لها.

ولفت البلخي إلى وجود توجيه جديد للضابطة التي تزور المنشآت لممارسة رقابة مباشرة على مستوى جودة وأداء العاملين بتقديم الخدمات السياحية في المنشأة، وفي حال وجود ملاحظات ستوجه المنشأة لتدريب وتطوير مهاراتهم لرفع المستوى.

وأكد البلخي أن المنشآت السياحية التابعة للوزارة تخضع للرقابة من اللجنة المختصة في المديرية من خلال ضابطة مختصة تابعة لفنادق خمس النجوم، موضحاً أن أسعار هذه الفنادق محررة لتقديم خدمة ذات جودة عالية لكون المقصود بها هو السائح، لكن في الوقت ذاتها أسعارها مصدقة من وزارة السياحة إضافة إلى شرط الإعلان عن السعر في داخل وخارج المنشأة، كاشفاً عن تنظيم بعض ضبوط المخالفات بحقها، مبيناً أن الهدف من تنظيم هذه الضبوط رفع المستوى واستدراك المخالفة وحرصاً على الواردات والرفد بالكتلة المالية الجيدة، مؤكداً أن ارتباط أسعار المنشآت خمس النجوم بالدولار يكون فقط للضيف غير السوري، وكل منشأة لها الحق بتغيير أسعارها وفق الموسم.

وبيّن البلخي أن الوزارة لا تستوفي الغرامات، موضحاً أن كل مخالفة لها جهة معنية بها فبعضها يحال إلى المحافظة والبعض إلى التموين وغيرها.

وكشف البلخي عن وجود تجهيزات إلكترونية لفحص النظافة والتعقيم ومستوى القلوية والحموضة في المواد الغذائية داخل المنشآت، بما يساعد الضابطة على إجراء فحوصات للبيئة الموجودة في المنشأة بهدف التوعية والتوثق من حالة المنشأة ومتابعتها، مبيناً أن العام الماضي أجريت تجارب على هذه التجهيزات إلا أن تفعيلها سيكون العام القادم، موضحاً أن كتلة التجهيزات الموجودة حالياً تغطي مدينة دمشق وريفها ومن ثم لا بد من شراء المزيد منها العام القادم لاستخدامها وتفعيلها على مستوى المحافظات.