شؤون محلية

الإشغالات القائمة على الأملاك العامة بطرطوس دون معالجة حتى الآن!

| طرطوس- الوطن

الإثنين, 07-01-2019

تعاني الكثير من شوارع وأحياء وساحات وأرصفة وحدائق مدينة طرطوس من الإشغالات العشوائية غير المرخصة والتي تعكس الفوضى وعدم التقيد بالقوانين والأنظمة، إضافة لحالات عديدة من الفساد المرتكب من المعنيين في المدينة.
وسبق أن باشر مجلس المدينة الجديــد بحملة لإزالة تلك الإشغالات في النصف الثاني من شهر تشــرين الأول من العام الماضي منطلقــاً من المشــبكة العليا والكراجات القديمــة إلا أن بعض أعضاء مجلس المدينة ضغطـــوا للتوقـــف عن الحملة لحــين دراســـة الموضــوع بدقة أو إزالته بشـــكل ودي.
ومن ثم اتخاذ قرار في مجلس المدينة يفضي بالمحصلة لمعالجة الواقع السيئ بعيداً عن أي انتقائية لكن ذلك لم يحصل حتى الآن ويخشى أنه لن يحصل بسبب وجود متنفذين ومنتفعين كثر ليس لهم مصلحة في إزالة تلك الإشغالات ولا في تطبيق القانون!
وبين مدير المدينة مظهر حسن أن مجلس المدينـــة اتخــذ قراراً في الدورة التي عقدت في تشــرين الثانــي من عام 2018 الماضي بإيقاف منح أي إشــغالات إضافية (أكشــاك وغيــرها) لحين إعداد جداول توصيف دقيق لجميع أرجـــاء المدينــة حيث يتم فور إنجاز هذا التوصيف خلال الشهر القادم بضبط هذه الإشغالات من خلال إلزام المرخص لهم بحدود إشغالهم وتفعيل العمل بالأسواق الشــعبية القائمة بعد تجهيزها من قبل المدينة وإزالة جميع الإشغالات العشوائية غير المرخصة والسعي لتأمين مواقع لأسواق شعبية أخرى تقع على أطراف المدينة بعد تأمين كل الاحتياجات اللازمة لها.

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