حماة أنفقت مليار ليرة على المياه العام الماضي

بيَّن المدير العام للمؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بحماة مطيع عبشي أن المؤسسة أنفقت 1 مليار ليرة خلال العام الماضي، وأنجزت خطتها بنسبة 100%.

وأوضح عبشي لـ«الوطن» أن مشاريع المؤسسة تضمنت تأهيل وصيانة خط جر مياه حماة الأول، في مناطق الرستن والغنطو وتلبيسة وبابا عمرو والدار الكبيرة بتكلفة 25 مليون ليرة، وأن كل التعديات على الخط أزيلت ما ساهم بتخفيف الفاقد المائي وتقليل نسبة الهدر.

وعن مشاريع المؤسسة في ريف حماة الجنوبي الغربي المحرر، قال: نفذت عدة مشاريع بقيمة 100 مليون ليرة في مناطق وقرى (حربنفسه وجرجيسة وعقرب وطلف وجورين) وشملت هذه الأعمال استبدال تجهيزات وصيانة شبكات.

وأما في مصياف فقد تم استكمال مشروع شبكة مياه قيرون وعنبورة بتكلفة 80 مليون ليرة.

وتم أيضاً استبدال شبكة مياه اللقبة بتكلفة 300 مليون ليرة.

وفي منطقة الغاب كشف عبشي أنه حالياً يتم تنفيذ مشاريع خزانات جديدة وصيانة خزانات قديمة بتكلفة تصل إلى 200 مليون ليرة.

كما تعمل المؤسسة حالياً على تنفيذ مشروع استبدال شبكات التلول (تل الفار وتل التتن وتل الصياح) في سهل الغاب بتكلفة 220 مليون ليرة، وفي قرى خطاب وأرزة يتم إعادة تأهيل مشاريع بقيمة 150 مليون ليرة تشمل صيانة شبكات وتنفيذ خزانات مياه ونسبة الإنجاز وصلت إلى 70%.

وأما في مدينة حماة فبيَّن عبشي أن المؤسسة تعمل على تنفيذ مشروع ربط عدد من الآبار وبتكلفة 100 مليون ليرة بهدف معالجة نقص المياه وتحسين واقع الإرواء في المدينة، بالإضافة لتنفيذ مشروع تحسين واقع المياه في معر شحور وكفراع بتكلفة 85 مليون ليرة وستتم المباشرة بهذا المشروع خلال الأيام القليلة القادمة.

وعن خط الجر الثاني الذي يروي 65 تجمعاً سكانياً في حماة وسلمية، أكد عبشي أن المؤسسة كانت أعلنت البدء بالعمل على استكمال خط الجر الثاني من محطة القصير وحتى مدينة حماة، وهو يعد من أهم المشاريع حيث سيؤمن المياه لمدينة حماة وسلمية و65 تجمعاً سكانياً وتصل تكلفته الإجمالية إلى 4 مليارات ليرة، وتم تأمين 800 مليون ليرة من خطة المؤسسة للعام الحالي 2019 وسيتم إنجاز العمل به على مراحل متعددة.