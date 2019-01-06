برعاية السيدة أسماء الأسد.. هيئة التميز والإبداع تتوج الفائزين في المنافسات النهائية

تحت رعاية السيدة أسماء الأسد، احتفلت هيئة التميز والإبداع أمس بتتويج الفائزين في المنافسات النهائية للأولمبياد العلمي السوري، وذلك بحضور وزير شؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام (ممثل راعي الحفل) ومحافظ دمشق عادل العلبي وحشد من الشخصيات العلمية والطلاب وذويهم.

وتم أمس الإعلان عن أسماء الفائزين الـ15 في المواد العلمية للأولمبياد العلمي السوري وذلك ضمن حفل في دار الأسد للثقافة والفنون بدمشق «الأوبرا» ليبدأ تأهيلهم وتدريبهم لتمثيل سورية في مسابقات الأولمبياد العالمية المقررة الصيف القادم.

علماً أن الاختبارات النهائية للأولمبياد العلمي السوري لموسم 2018 -2019 والتي تقيمها هيئة التميز والإبداع بعلوم «الرياضيات والفيزياء والكيمياء والمعلوماتية والأحياء» انتهت أمس الأول بمشاركة 369 طالباً وطالبة من نخبة مواهب التميز العلمي في مختلف المحافظات.

وأقيمت اختبارات اليوم الختامي في مواد «الرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلم الأحياء» في فندق شيراتون دمشق بينما أقيمت اختبارات مادة المعلوماتية في كلية الهندسة المعلوماتية بجامعة دمشق وشملت طلاب الصف الأول الثانوي من المتأهلين عبر مراحل الأولمبياد في موسمه الحالي والبالغ عددهم 235 طالباً وطالبة إضافة إلى الطلاب القدامى من أعضاء الفرق الوطنية في علوم الأولمبياد الخمسة والبالغ عددهم 134 طالباً وطالبة.

وفي تصريح للوطن قال رئيس اللجنة العلمية لاختصاص المعلوماتية للأولمبياد العلمي السوري الدكتور جعفر الخير إن نتائج هذا العام كانت تنافسية جداً بشكل أكبر من السنوات الماضية، ولاسيما مع تشكيل اللجان الفرعية في المحافظات والذي كان له الأثر الإيجابي على تدريب الطلاب، كما أن اندفاع الطلاب كان أكبر.

ولفت الخير إلى أن تدريب الطلاب القدامى لزملائهم الجدد كان له أثر ايجابي في نجاح الطلاب المتفوقين، منوها بأن عدد طلاب المعلوماتية المشاركين في الاختبارات النهائية بلغ 83 طالباً وطالبة، منهم 53 طالباً جدداً أجروا فحصاً مركزياً، و30 قدامى أجروا فحصاً معيارياً.

وبين الخير أنه تم انتقاء 15 طالباً جديداً للانضمام للفريق الوطني للمعلوماتية، وسيتم انتقاء 4 طلاب لتمثيل سورية في الأولمبياد العالمي القادم في «كازخستان»، علماً أن المشاركة الماضية كانت في اليابان.

هذا وكانت منافسات الأولمبياد العلمي السوري لموسم 2018-2019 انطلقت على مستوى المدارس في الخامس والعشرين من تشرين الأول الماضي بمشاركة جميع طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي من مختلف المحافظات والذين قدر عددهم بأكثر من 90 ألف طالب وطالبة.

كما تقام منافسات الأولمبياد العلمي السوري بطريقة هرمية ومتتالية تبدأ بالمدارس، ومن ثم على مستوى المناطق وبعدها على مستوى المحافظات ومن ثم على مستوى سورية لتبدأ بعدها رحلة التأهيل والتدريب بدءاً من المحافظات وصولاً إلى التدريب المركزي من خلال الملتقى العلمي الذي يقام بدمشق صيف كل عام استعدادا للمشاركات العالمية.