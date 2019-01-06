حكومة الإنقاذ اليمنية تؤكد التزامها بتنفيذ اتفاق السويد

أكد وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية هشام شرف عبد الله التزام المجلس السياسي الأعلى والحكومة بتنفيذ مخرجات اتفاق استوكهولم.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» عن عبد اللـه قوله خلال لقائه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث في صنعاء أمس: إن «حقيقة محاولات الإفشال والالتفاف على مخرجات مشاورات السويد من قبل تحالف العدوان والموالين له وعدم سماحهم بدخول المساعدات الإنسانية والتجارية والمشتقات النفطية وخلق العوائق والتأخير باتت واضحة للجميع».

وأشار عبد اللـه إلى أن إعلام تحالف العدوان يتحدث من حين إلى آخر عن منح تصاريح دخول لعدد محدود من السفن مع توجيه اتهامات مضللة لحكومة الإنقاذ بأنها من يعرقل السماح بدخول السفن في الوقت الذي تقف فيه السفن بانتظار الحصول على تصاريح الدخول بما في ذلك السفن المحملة بالمشتقات النفطية وذلك في عملية تسييس واضحة تهدف لخلق أزمات لليمنيين.

وشدد على أهمية أن تقوم الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص بإبلاغ دول تحالف العدوان أن المشاورات التي تتم برعاية الأمم المتحدة تهدف إلى إنهاء العدوان العسكري وصولاً إلى حل سياسي سلمي شامل.

بدوره أكد عضو الوفد الوطني اليمني المفاوض عضو المكتب السياسي لحركة أنصار اللـه اليمنية سليم المغلس أن تنصل دول تحالف العدوان من تنفيذ اتفاق السويد سيؤثر سلباً في مسار الحل السياسي وبقية الملفات الأخرى. في هذه الأثناء استهدفت القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية بصاروخ باليستي تجمعات مرتزقة العدوان السعودي في معسكر خالد غرب محافظة تعز. وفي محافظة الجوف قتل وجرح عدد من مرتزقة العدوان إثر عمليتين للجيش اليمني واللجان الشعبية استهدفتا مواقعهم في بيت السنتيل والزرقة بالساقية بمديرية المصلوب. في غضون ذلك قتل ثلاثة يمنيين وأصيب 16 آخرون بقصف للعدوان السعودي ومرتزقته على محافظتي حجة والحديدة. كما استهدف مرتزقة العدوان بعشرات القذائف والرشاشات الثقيلة قرية محل الشيخ وما حولها وقرية الزعفران في منطقة كيلو16 وقصفوا بالأسلحة المتوسطة شارع الـ 50 بمديرية الحالي وأطلقوا نيران الأسلحة المتوسطة باتجاه المطار وكلية الطب.