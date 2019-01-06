التموين لـ«الوطن»: 437 محلاً باعت الخبز السياحي بسعر أعلى

صرّح مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسام النصر الله لـ«الوطن» أن عدد الضبوط الكلي المنظمة منذ بداية 2018 ولغاية 31/11/2018 تجاوز 36.8 ألف ضبط، منها 4635 ضبط عينة، ووصل عدد الإغلاقات للفعاليات التجارية إلى 2372 إغلاقاً، في حين بلغ عدد الإحالات موجوداً إلى القضاء 739 إحالة، أما عدد الضبوط المنظمة بالغش بذات البضاعة خلال شهر تشرين الثاني 31 ضبطاً، ومن هذه الضبوط 437 ضبطاً نظمت بحق المخالفين لمحلات الخبز السياحي من 1/1/2018 ولغاية 24/11/2018.

ولفت إلى أنه لم ترد للوزارة أي شكاوى فيما يتعلق بقيام بعض المحال التجارية برفع أسعار الخبز السياحي، وفي حال ورودها تتولى الدوريات معالجة الشكاوى التي ترد إليها سواء عبر مديرية حماية المستهلك بالإدارة المركزية أم من خلال مديريات التجارة الداخلية بالمحافظات، مؤكداً متابعة ومراقبة الباعة من خلال دوريات حماية المستهلك.

وأشار إلى أن متابعة جهاز حماية المستهلك للأسواق والمحال التجارية ومنها باعة الخبز السياحي تتم بشكل مستمر وعلى مدار الساعة، لافتاً إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق من لا يلتزم بالأسعار المحددة أصولاً، كما يتم توجيه جهاز حماية المستهلك لتشديد الرقابة على الأسواق والمحال التجارية بجميع أنواعها والتحقق من الإعلان عن الأسعار بشكل واضح والتقيد بالأسعار المحددة أصولاً، وتداول الفواتير بين حلقات الوساطة التجارية (بطاقة البيان- المواصفة والجودة) بما يحقق توافر المواد بالشكل المطلوب واستقرار أسعارها وصلاحيتها وجودتها في الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية وأشد العقوبات الرادعة بحق المخالفين.

وأكد النصر الله اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق من لا يلتزم من التجار بالنشرات السورية وقيام دوريات حماية المستهلك بتنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين في حال وجود شكوى أو شك بزيادة أسعارها أو التلاعب بالفواتير، سواء كانت هذه المواد منتجة أم مصنعة محلياً أم مستوردة من الأسواق الخارجية.

وفي السياق ذاته كشفت جمعية حماية المستهلك عن ورود 15 شكوى إلى الجمعية تتعلق بارتفاع أسعار الخبز السياحي والكعك وخبز الصمون خلال الشهرين الأخيرين من العام 2018 بسبب لجوء الباعة إلى رفع الأسعار بعد الفهم الخاطئ لدراسة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أسعار الخبز السياحي وخبز الصمون وخبز النخالة السكرية والكعك في دمشق وريفها مشيرة إلى أنه ومع بداية شهر أيلول الماضي كثرت الشكاوى الواردة إلى الجمعية بخصوص أسعار الخبز السياحي والكعك حيث وصل سعر كيلو الكعك إلى 850 ليرة في حين وصل سعر ربطة الخبر السياحي إلى 400 ليرة وذلك قبل دراسة التموين للأسعار، كما لفتت إلى ورود شكاوى تتعلق بارتفاع أسعار الخضراوات غير الموسمية وقد وصل عددها إلى 8 شكاوى خلال الشهر الأخير من العام 2018، أما الشكاوى المتعلقة بارتفاع أسعار أسطوانات الغاز فقد وصل عددها إلى 7 شكاوى خلال الأيام الأولى من العام الحالي، حيث تراوح سعر اسطوانة الغاز حسب الشكاوى بين 4500 و5500، كما أنه يتم تداولها ليلاً بشكل سري.