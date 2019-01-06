إيران تحذر الدول الأوروبية من عدم جديتها بشأن الاتفاق النووي … تدريبات بحرية إيرانية روسية مشتركة في بحر قزوين

أعلن قائد القوة البحرية في الجيش الإيراني الأدميرال حسين خانزادي عن إجراء إيران وروسيا تدريبات بحرية مشتركة قريباً.

ونقلت وكالة «فارس» الإيرانية للأنباء عن خانزادي قوله: إن «المناورات المشتركة التي ستجري قريباً تتضمن التدريب على عمليات الإغاثة والإنقاذ التكتيكية ومواجهة القراصنة» مشيراً إلى تنامي التعاون بين سلاحي البحر الإيراني والروسي والقوات البحرية لدول بحر قزوين بشكل كبير خلال السنوات الماضية. وأضاف خانزادي: إن دول بحر قزوين لن تسمح بوجود أي قوة أجنبية في مياهها، مشيراً إلى أن بحر قزوين هو بحر للسلام والصداقة وجميع الدول المتشاطئة فيه تسير على هذا النهج وتعمل على توفير الحماية والأمن له. وكانت إيران وروسيا أجرتا عدداً من التدريبات البحرية في بحر قزوين في عامي 2015 و2017.

وفي سياق آخر انتقدت طهران تأخر الاتحاد الأوروبي في تنفيذ الآلية المالية، التي تسمح بمواصلة التعاون مع إيران رغم العقوبات الأميركية ضدها.

وحذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي من مغبة نفاد صبر بلاده بسبب عدم جدية الدول الأوروبية في إجراء آلية التبادل المالي المقترحة في إطار الاتفاق النووي الموقع عام 2015. وقال قاسمي: إن بلاده «تعتبر أوروبا، المسؤولة عن عدم تنفيذ الآلية المالية التي يجب أن تحل محل نظام SWIFT». وأضاف في حديث نقلته وكالة «إيرنا»: إن «الأوروبيين هم الطرف المقصر ولذلك يجب عليهم التفكير بعواقب هذا القرار» وشدد على أن بلاده تلتزم حتى الآن بجميع تعهداتها في إطار الاتفاق النووي. وأضاف قاسمي أنه يجب على دول الاتحاد الأوروبي أن تدفع ثمن استقلالها المالي عن الولايات المتحدة واتخاذ قرارها الاستراتيجي، لأن صبر إيران بدأ ينفد.

وفي 21 تشرين الثاني، أعلن عن تحضير إيران والاتحاد الأوروبي لوضع آليات مالية جديدة وإطلاق قناة اتصال وتحويل بين البنوك (SPV)، تحل محل نظام SWIFT وتسمح بتجاوز العقوبات الأميركية ضد طهران.