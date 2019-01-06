أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني معتز موسى أهمية الحوار لتجاوز الأزمة التي تمر بها بلاده لافتاً إلى أن السودان يتعرض لحصار بهدف تفكيكه مبيناً أن «مخطط التفكيك مستمر من كوريا إلى فنزويلا».

ونقلت وكالة الأنباء السودانية «سونا» عن موسى قوله في لقاء تشاوري مع مديري المؤسسات الإعلامية السودانية إن «التعبير مكفول كحق لكن أي عمل يدخل في إطار التخريب مرفوض»، مضيفاً: إن «العنف ونشر الكراهية سبيل غير أخلاقي، وأن إيذاء الوطن خط أحمر».

واعتبر موسى أن «المخرج الوحيد للسودانيين من الأزمة السياسية المضي نحو إجراء انتخابات حرة ونزيهة في عام 2020» مضيفاً: «لا بد من قبول رأي الشعب والاحتكام له عبر انتخابات حرة نتقبل نتائجها».

وأشار إلى أن «الواقع الموجود لا يمنع التحاور لكن المطلوب تقديم لغة واضحة» مؤكداً أن الحكومة «تجتهد في الوفاء بحقوق المواطن الأساسية وأن جهود الإصلاح مستمرة، وأن الحل السياسي يتطلب أن يكون مستداماً ومريحاً ويمهد إلى بناء دولة مستقرة».

وكان الرئيس السوداني عمر البشير أكد ضرورة الحفاظ على أمن ووحدة واستقرار البلاد مشيراً إلى أنها ستخرج من أزماتها الاقتصادية. وشهد عدد من مناطق السودان مؤخراً تظاهرات قام خلالها المتظاهرون بتخريب عدد من المؤسسات والمصالح الحكومية وأكدت الحكومة السودانية أن «هذه التظاهرات انحرفت عن مسارها السلمي وتحولت بفعل المندسين إلى نشاط تخريبي».