سورية

مزيد من أسلحة ممولي الإرهاب بقبضة الجيش

| حمص - نبال إبراهيم

الإثنين, 07-01-2019

عثر الجيش العربي السوري أمس على أسلحة وذخائر سبق لممولي الإرهاب أن مدوا بها التنظيمات الإرهابية في ريف محافظة حمص الشمالي.
وقال مصدر أمني في المحافظة لـ«الوطن»: إن السلطات الأمنية المختصة بالتعاون مع الأهالي عثرت ظهر أمس على كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة خلال عمليات التمشيط والتفتيش عن مخلفات الإرهابيين في بلدتي تلبيسة وتلدو بريف حمص الشمالي. ولفت المصدر إلى أن الأسلحة المضبوطة شملت مدافع «جهنم» وعبوات ناسفة وصواريخ حرارية ورشاش ٢٣ ملم مضاداً للطيران، بالإضافة إلى مسدسات وقناصات وبنادق آلية وذخيرة متنوعة وأجهزة اتصال وبث فضائي وكمامات غاز وحواسيب وغيرها من العتاد الحربي. من جهة ثانية، وبحسب مصدر في قيادة شرطة حمص تحدث لـ«الوطن»، فقد تمكن عناصر فرع الأمن الجنائي بحمص من إلقاء القبض على المدعوة (ك ؛ ش) بعد نصب كمين محكم لها بريف حمص وضُبط بحوزتها 6 كيلوغرامات من مادة الحشيش المخدر والتي كانت ستقوم بتسليمها للمدعو (م ؛ م) الذي كان سيقوم بدوره بترويجها وتوزيعها في محافظة حمص. ولفت المصدر إلى أنه تم إلقاء القبض على المدعو (م ؛ م) وسيتم تقديمه و(ك ؛ ش) إلى القضاء المختص لينالا جزاءهما العادل.

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