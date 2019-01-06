برجك اليوم – الاثنين 07 كانون الثاني 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان أنت تتميز بنجومية حاول الاستفادة منها لترتب أمورك الشخصية والعاطفية، لأنك جذاب ومرح وتميل إلى الظهور وتفكر بالاستمتاع بالحياة وملاقاة الأصدقاء والأحباء

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار كن متزناً في تصرفاتك وحافظ على انسجامك مع محيطك المهني أو العائلي، فقد يحاربك رؤساؤك في العمل أو تشعر أن من حولك أحياناً جواً من الضغط غير العادي.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران تسهل الاتصالات ويكبر الحظ في المجال المهني والعملي، لتستطيع اجتياز الصعب أو تتعرف على أصدقاء جدد يفيدونك في أعمالك، المحيط يدعم اختياراتك وقراراتك.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز ربما تجني اليوم ثمار تعبك في المرحلة السابقة وقد تسمع الكثير من المديح، وقد تتخذ الشؤون العاطفية والصداقات حيزاً كبيراً من اهتمامك واليوم للمحبة والمساعدات.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب قد تصطدم بأصدقاء حولك يغارون من نجاحك أو يتآمرون ضدك فقلل من كلامك، لأنك قد تحتاج للدعم وكأنك تحتاج للاستشارات فاحمِ نفسك من عصبية مفاجئة.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول نحن نخدع أنفسنا حين نعتقد أننا إذا عملنا كثيراً فإن إنتاجنا سيزيد، بالعكس أنه سيقل لأن التعب سيملأ تفكيرنا، ولذلك يجب أن تمنح نفسك الراحة اللازمة لكي تفكر بطريقة صحيحة.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول أنت تنال تقدير الآخرين وتشعر بالارتياح وتتكيف مع بعض الظروف التي تحتاج إلى ذكاء، لأنك محمل بالحب والأوقات مناسبة للإصغاء ولوضع النقاط على الحروف في أمورك.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني ابتعد عن المبالغة وحاول أن تشرح مشاعرك لأنك معرض لجرح الطرف الآخر من دون أن تقصد، وربما يضايقك الشعور بأنك وحدك أو تصطدم بأحد أفراد العائلة أو بأصدقائك.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول تمضي سفينة عائلتك أو علاقتك بالآخرين بطريق مستوية من دون كل تعرجات وبنشاط وطاقة، فالكواكب مساعدة ما يجعلك عبقرياً في البحث عن حلول بديلة حين تشتد أي أزمة.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني حاول أن تتعاطى بحكمة في أمورك المالية فقط وأجل إسرافك وخفف نسبة صرفك، فالأمور المالية تتحسن بشكل ملحوظ ما يوفر لك الهدوء والإحساس بالأمان.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط الأيام للتغيرات أو للأفراح وللتفاؤل الذي يرافق خطواتك ففكر في إجراءات طويلة، لتدخل هذا الشهر مسلحاً بكل الحظ اللازم والهدف لتحقق ما لم تستطع أن تحققه.