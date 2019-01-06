السويسري يسد النقص … الحسن: حصار إيران أثر على وصول الحليب

كشف نقيب صيادلة سورية محمود الحسن عن وصول شحنات من الحليب الإيراني للأســواق الســورية خلال 10 أيام، الأمـــر الـــذي يؤدي لمعالجة الخلل والنقص الحاصل في المادة في الأسواق من أصناف حليب الرضع للأطفال من عمر يوم إلى سنة وبالتالي حل مشكلة فقد مادة الحليب في الأسواق.

وفي تصريح لـ«الوطن» أضاف الحسن: أصناف الحليب يتم استيرادها من إيران بموجب عقود ولكن الحصار الأميركي على إيران أثر على وصـول كميـــات الحلـيب إلى ســورية الأمر الذي ســـبب شــحاً في المادة وتسبب بطلب زائد عليها.

وأكد الحسن أنه تم طرح بدائل من أصناف الحليب السويسرية ولكن بزيادة عن سعر الحليب الإيراني بمعدل 30 بالمئة ما خلق انعكاساً سلبياً على شريحة كبيرة من المواطنين ممن اعتادت على شراء الصنف الإيراني الذي لم ينقطع عن السوق السورية طوال فترة الأزمة وسط متابعة من وزارة الصحة لتأمينه.