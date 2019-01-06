«الإيكونومست» تتوقع أسرع نمو اقتصادي في العام الحالي لسورية

توقعت مجلة «الإيكونومست» البريطانية أن يبلغ معدل النمو في سورية 9.9 بالمئة خلال العام الحالي وهو الأسرع، لكن حذرت في الوقت ذاته من أن الأرقام الكبيرة للنمو من الممكن أن تكون سيئة للانطلاقة.

وتعليقاً على الموضوع أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل أنه لا يوجد أي توقعات دقيقة رسمية حول معدل النمو الاقتصادي في سورية خلال العام الحالي، مضيفاً: ومن ثم لا يمكن تأكيد صحة أو واقعية هذه الأرقام وخصوصاً مع الحالات الانتقالية التي يعيشها الاقتصاد خلال هذه الفترة.

وفي تصريح لـ«الوطن» أضاف الخليل: إلا أنها تتوافق مع نظرتنا الإيجابية لآفاق الاقتصاد السوري خلال المرحلة المقبلة نتيجةً لطبيعة هذا الاقتصاد وتنوعه وما يتسم به من ديناميكية، إضافة للسياسات والإجراءات التي عملت وتعمل عليها الحكومة لاستعادة النشاط الاقتصادي بحيوية.

ورأى الخليل أنه بإمكان الاقتصاد السوري تحقيق معدلات نمو موجبة مهمة بعد الخسائر الكبيرة التي عانى منها في مرحلة الحرب وأدت إلى تراجع كبير في الناتج المحلي الإجمالي، مضيفاً: الحرب باتت بالفعل وراءنا.

وأوضح الخليل أن المهم في هذه التوقعات والتقديرات هو التحول الجذري في طريقة نظر العالم الخارجي إلى الاقتصاد السوري.