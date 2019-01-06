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الحكومة تعيد تنشيط اللجان المشتركة للتعاون الاقتصادي مع الدول الصديقة

| الوطن

الإثنين, 07-01-2019

كلف مجلس الوزراء وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بإعادة تنشيط اللجان المشتركة للتعاون الاقتصادي مع الدول الصديقة وتطوير عملها وتعزيز التواصل مع هذه اللجان في المواضيع التي تخص الاقتصاد السوري سواء على مستوى تنمية وتسهيل التبادل التجاري أو مستوى تحقيق فرص التعاون الاستثماري.
وخلال جلسته الأسبوعية ناقش المجلس عدة قضايا فتابع خطوات تبسيط الإجراءات لدى الوزارات، واستمع إلى عرض حول خطوات وزارة الداخلية بخصوص إجراءات معاملات الشؤون المدنية وإصدار جوازات السفر وشهادات القيادة إلكترونياً وتعميم هذه الإجراءات على مستوى المناطق. وقرر المجلس دراسة وتحديث قائمة المنتجات المقترحة لإنتاجها محلياً وعرض المشاريع دورياً على المجلس لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

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