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3 مليارات ليرة ضرائب ورسوم لم تسددها جامعة دمشق لـ«المالية»

| محمد راكان مصطفى

الإثنين, 07-01-2019

أكد تقرير صادر عن الجهاز المركزي للرقابة المالية مخالفة جامعة دمشق لجهة لعدم تسديدها ضريبتي دخل الرواتب والمساهمة لإعادة الإعمار ورسم الطابع والمجهود الحربي إلى وزارة المالية منذ سنوات وقد بلغت 3.028 مليارات ليرة.
وأوضح التقرير الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه أنه كان يتم إدراجها في إيرادات الموازنة من دون أي عمليات تحويل فيما بعد وفق إشعارات أصولية، مشيراً إلى أنه كان يتم الاكتفاء بتنظيم جداول واردات جامعة دمشق وإرسالها بكتب للهيئة العامة للضريبة والرسوم ومديرية الإيرادات لبيان الإيرادات الفعلية لجامعة دمشق فقط!

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