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إغلاق 194 منشأة وتنظيم 1217 ضبطاً … البلخي: أسعار فنادق الوزارة محررة أمام السياح

| الوطن

الإثنين, 07-01-2019

كشف مدير الجودة في وزارة السياحة زياد البلخي أنه تم إغلاق 194 منشأة العام الماضي وتنظيم 1217 ضبطاً بحق المنشآت، مشيراً إلى أنه بلغ عدد الجولات الرقابية على المنشآت ومواقع العمل السياحي 1400 جولة.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكــــد البلخي أن المنشآت السياحية التابعة للوزارة تخضع للرقابة من اللجنة المختصة بالمديرية عبر ضابطة مختصة تابعة لفنادق الخمس نجوم، موضحـاً أن أسعارها محررة لتقديم خدمة ذات جودة عالية لكون المقصود بها هو السائح.
وأشار البلخي إلى حصول بعض التجاوزات في المنشآت السياحية في فترة الأعياد، مشيراً إلى أن الوزارة لديها خطة مسبقة لفترة المناسبات يتم تركيز الجولات على المنشآت وملاحظة أي تجاوز بالأسعار أو انخفاض في مستوى الخدمة أو النظافة.
ولفت إلى وجود توجيه جديد للضابطة التي تزور المنشآت لممارسة رقابة مباشرة على مستوى جودة وأداء العاملين بتقديم الخدمات السياحية في المنشأة.

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