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تقرير أميركي: الأزمة السورية دخلت مراحلها النهائية

| وكالات

الإثنين, 07-01-2019

توقع تقرير أكاديمي أميركي، أن تخرج الأزمة السورية، «التي دخلت مراحلها الأخيرة، عن محيطها في عام 2019».
ونشر موقع معهد «ستراتفور» تقريراً، قال فيه: إنه «رغم محاولات تجنب الصدام في الفضاء الجوي السوري، إلا أن إمكانية وقوع نزاع غير مقصود بين أرصدة أميركية وروسية تظل قائمة».
وبيّن التقرير، أن «تركيا قد تواجه أزمة في شمال غرب سورية، وخاصة عقب تعهدها بحماية إدلب التي تحاول الحكومة السورية استعادتها» معتبراً أن المحافظة، «قد تتحول إلى نقطة توتر، وربما تتحول إلى نزاع على مستوى دولة ضد أخرى».

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