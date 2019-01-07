ملكة جمال الجزائر تثير الجدل

أشعل تتويج ملكة جمال الجزائر 2019 بلقبها موجة هادرة من السخرية والانتقادات اللاذعة والتعليقات العنصرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد إعلان فوز فتاة من الجنوب باللقب، حيث اعتبر البعض أنها لا تتمتع بالجمال الكافي لتمثل الجزائر في مسابقة ملكة جمال العالم.

ومع إعلان فوز خديجة بن حمو من ولاية أدرار الواقعة جنوب البلاد، لتتربع على عرش جميلات الجزائر لسنة 2019، بعد منافسة بين 16 فتاة من كل مناطق البلاد، انتشرت التعليقات التي تصفها بأنها سمراء وغير جميلة وأن معايير اختيار الفائزات ليست عادلة.

وردت خديجة بن حمو على الانتقادات والتعليقات الساخرة من اختيارها كونها ابنة جنوب الجزائر، بقولها: «لا أتابع مواقع التواصل ولكن لا يهمني كلام المنتقدين وأقول لمشجعي ربي يحفظكم».

وكشفت أن معايير فوز إحدى المتسابقات باللقب هي الأدب والاحترام والشباب والجمال والأناقة، مؤكدة أنها قررت المشاركة بالمسابقة عن طريق المصادفة ولم تكن مخططة لها، حتى إنها ظنت أنها بعد أن تخوض مرحلة الاختبارات لن يتم اختيارها فعلياً للمنافسة على اللقب.