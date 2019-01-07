السيسي يفتتح أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط ورابع أكبر مسجد في العالم

افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رابع أكبر مسجد في العالم وأكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط في العاصمة الإدارية الجديدة لمصر.

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون الرسمي وجود شخصيات أجنبية رفيعة ومسؤولين يحيطون بالسيسي بينهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وقال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية: «في هذا اليوم نرى سيادتكم قد وفيتم بهذا الوعد وها نحن نشهد هذا الافتتاح العظيم في هذه المناسبة الجليلة نقدم كل الشكر لسيادتكم ولكل الشركات التي عملت وشاركت في هذه الأبنية».

وقال الأمام الأكبر شيخ الأزهر أحمد الطيب: إن الإسلام يحض المسلمين على حماية دور العبادة سواء كانت للمسلمين أم المسيحيين أو اليهود.

وأضاف: «فيما يتعلق بالكنائس وموقف الإسلام منها.. موضوع الكنائس في الإسلام موضوع محسوم وهو ملخص أن دولة الإسلام ضامنة شرعاً لكنائس المسيحيين ولمعابد اليهود. هذا حكم شرعي».

ومضى يقول: «إذا كان الشرع يكلف المسلمين بحماية المساجد فإنه وبالقدر ذاته يكلف المسلمين بحماية الكنائس».

وسيكون مسجد «الفتاح العليم» المسجد الرسمي للدولة الذي ستقام فيه صلاة الأعياد والاحتفالات الدينية هو الأكبر على الإطلاق في البلاد، متفوقاً على مسجد «عمرو بن العاص» بالقاهرة القديمة.

وأقيم المسجد على مساحة 122 ألف متر مربع، ويحاط بسور طوله نحو ألفي متر، كما أن له 4 مآذن بارتفاع 90 متراً، على حين يبلغ ارتفاع القبة الرئيسية 44 متراً وقطرها 33 متراً، وتعد من أكبر القباب في البلاد.

ويستوعب المسجد بساحته الأمامية أكثر من 17 ألف مصلٍ، ويضم متحف الرسالات السماوية وداراً لتحفيظ القرآن الكريم، ومستشفى خيرياً بسعة 300 سرير.

وكالات