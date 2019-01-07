تأهباً لإياب الدوري وديات ضرورية

كشفت معظم فرق الدوري الممتاز عن سواعدها تأهبا لانطلاقة قوية في مرحلة إياب دوري المحترفين التي ستنطلق في الأسبوع الأول من شهر شباط القادم وبهذا الخصوص تشهد حلب يوم الخميس القادم مباراة الديربي الودية بين الجارين الاتحاد والحرية، علما أن إدارة الأخضر هي التي طلبت المباراة واستجاب مدرب الاتحاد لرغبات جيرانه خاصة أن فريقه كان من المفترض أن يلاقي في اليوم نفسه فريق الجهاد، لكن الأخير اعتذر في اللحظات الأخيرة وتتجه أنظار الهواش إلى التوجه للاذقية أو دمشق يوم السبت القادم لإجراء معسكر تدريبي لفريقه يلعب خلاله عدة مباريات تجريبية.

وفي الاتجاه نفسه يلتقي الوثبة يوم الخميس المقبل منتخب سورية الأولمبي في ملعب حمص وهو كان قد عاد من ملعب حماة يوم أمس الأول الأحد بتعادل ودي إيجابي مع مستضيفه الطليعة وسيكون الفريقان على موعد ودي جديد يوم الإثنين المقبل في حمص التي سيغادرها بعد ذلك تلامذة المدرب رافع خليل إلى دمشق بهدف إجراء معسكر تدريبي يلاقي خلاله الوثبة الشرطة والوحدة.

وأجرى مدرب الساحل الجديد عمار الشمالي اتصالاته لإقامة سلسلة من المباريات التجريبية لفريقه وهو مازال ينتظر ردوداً ايجابيه بهذا الاتجاه. من فريقي الجيش وتشرين في مواجهات ودية صعبة لكنها مفيدة في كشف نقاط الضعف في الفريق الساحلي وكسر حاجز الرهبة عند لاعبيه من اللعب مع الكبار لكن الشمالي سيضطر للسفر مع فريقه واللعب خارج طرطوس بسبب إجراءات الصيانة التي تقام لملعب المدينة خلال فترة استراحة الدوري، ومثله مثل بقية المدربين فإن الشمالي يفكر جدياً بتوفير معسكر تدريبي لأيام قليلة في اللاذقية خلال الأيام العشرة المقبلة.

هذا وتتابع «الوطن» غداً تفاصيل إضافية عن استعدادات بقية فرق الدوري الممتاز لمرحلة إياب الدوري.