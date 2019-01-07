تعادل القمة وسع الفارق في الليغا … البرشا ينجو ويبتعد والريال ينحني

سارت نتائج الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإسباني كما اشتهى برشلونة الذي تخطى مطباً مدريدياً تمثل بخيتافي بالفوز عليه بهدفين لهدف ليبتعد بصدارة الترتيب بفارق خمس نقاط مستفيداً من تعادل ملاحقيه إشبيلية وأتلتيكو في قمة الأسبوع بهدف لمثله وجاء سقوط الريال المفاجئ على أرضه أمام سوسيداد بهدفين نظيفين ليزيد أفراح الكاتالوني بابتعاد الملكي 10 نقاط كاملة، ولعل أشد الفرحين بهزيمة الريال كان ألافيس الذي اقتنص المركز الرابع بفضل فوزه على فالنسيا.

رياح البرشا

إذا انتهت الأمور برياح البرشا الذي حقق فوزاً خامساً على التوالي رغم أن شباكه اهتزت للمرة الأولى خلال هذه المباريات الخمس وسجل الثنائي ميسي وسواريز هدفي الفوز وقد سجلا معاً للمرة الخامسة هذا الموسم علماً أنه الفوز السادس للمتصدر خارج نيوكامب والثالث بفارق هدف من 12 فوزاً رافعاً رصيده إلى 40 نقطة، وتلقى خيتافي خسارته الأولى بعد خمس جولات وهي الرابعة من خمس على أرضه فتوقف رصيده عند 25 نقطة بالمركز السابع.

وتعادل فريقا إشبيلية وأتلتيكو مدريد فاستمر الأول من دون هزيمة للمباراة التاسعة على حين الثاني للمباراة الخامسة عشرة على التوالي وهذا الإيجابي الوحيد لهما، علماً أن الأندلسي تعادل للمرة الثانية بملعبه من ستة تعادلات في حين الأتلتي تعادل للمرة السادسة من ثمانية تعادلات خارج أرضه فاحتفظ الأخير بالوصافة برصيد 35 نقطة والأول بالمركز الثالث بـ33 نقطة.

وعلى عكس التوقعات مني ريال مدريد بهزيمته الثانية في برنابيه وكانت أمام سوسيداد بعد 4 هزائم متتالية للفريق الباسكي الذي حقق فوزه الأول في مدريد منذ 13 عاماً بالتمام والكمال ليتوقف رصيد الملكي عند 30 نقطة بالمركز الخامس، وهو الفوز الخامس من ستة لسوسيداد خارج ملعبه رافعاً رصيده إلى 22 نقطة.وفيما يلي النتائج:

• ليفانتي * جيرونا 2/2 للأول موراليس (58) خورخي مورينو (86) وللثاني بورتوغيس (31) سيراتو (72).

• إسبانيول * ليغانيس 1/صفر إيغليسياس (9).

• بلد الوليد * رايو فاليكانو صفر/1 ميدران (1).

• ألافيس * فالنسيا 2/1 للفائز باستون (21) بينا (47) وللخاسر باريخو (14).

• هويسكا * بيتيس 2/1 للفائز فيريرو (73) ريفيرا (79) وللخاسر سانابريا (55 من جزاء).

• إيبار * فياريال صفر/صفر.

• إشبيلية * أتلتيكو مدريد 1/1 للأول بن يدر (37) وللثاني غريزمان (45).

• ريال مدريد * سوسيداد صفر/2 ويليان خوسي (3 من جزاء) باردو (83).

• خيتافي * برشلونة 1/2 للخاسر خايمي ماتا (43) وللفائز ميسي (20) سواريز (39).

• سلتا فيغو * بلباو (أمس).