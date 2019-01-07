في الجولة الأولى للمجموعتين الرابعة والخامسة … بداية السهل الممتنع للأخضرين

في عام 2007 التقى منتخبا العراق والسعودية على اللقب الآسيوي في ثاني وآخر مواجهة عربية خالصة في النهائيات القارية ويومها توج أسود الرافدين على حساب أشقائهم الصقور الخضر، واليوم بعد 12 عاماً على تلك الليلة المشهودة يدخل المنتخبان النسخة السابعة عشرة من العرس القاري بحثاً عن مجد جديد.

فالمنتخب العراقي بطل 2007 تراجع بعدها وفشل بالحفاظ على لقبه فخسر في ربع نهائي 2011 ثم عاد وتأهل إلى نصف نهائي 2015 قبل أن يخسر أمام كوريا الجنوبية، وبالمقابل جاء تراجع السعودي أكبر، فخرج بأسوأ حصيلة طوال مشاركاته فودع من الدور الأول 2011 بثلاث هزائم وكذلك الدور الأول 2015 بفوز وهزيمتين.

طريق ممهدة

نظرياً تبدو الأمور سهلة للفريقين من أجل تجاوز الدور الأول في النسخة الحالية إلا أن هزيمة البطل المفاجئة أمس الأول أمام نشامى الأردن وضعت الأيدي على القلوب للمرشحين بالتأكيد وعلى رأسهم المنتخبان الشقيقان، وعليه فيدخل الأخضر العراقي مباراته أمام نظيره الفيتنامي ضمن المجموعة الرابعة باحثاً عن بداية مثالية ليضمن ثلاث نقاط قبل الدخول في حسابات معقدة، وكذلك الأخضر السعودي يواجه الكوري الشمالي باحثاً عن الهدف ذاته بالمجموعة الخامسة.

وكان الفريق العراقي استعد جيداً للبطولة وتغلب ودياً على الصين 2/1 وعلى فلسطين بهدف في الشهر الفائت ويعتمد كاتانيتش المدرب السلوفيني على تشكيلة كانت جلها في البطولة الماضية على الأراضي الأسترالية يوم حل أسود الرافدين بالمركز الرابع، وعلى رأسهم المدافع علي عدنان المحترف في أتلانتا الإيطالي وأمامه المهاجم مهند علي أبرز مهاجمي هذا الجيل عقب رحيل المخضرم يونس محمود ويلعب في نادي قطر، ومعه لاعب خط الوسط بشار رسن المحترف في بيربوليس الإيراني، وهناك أيضاً من الأسماء البارزة علي حسني وأمجد عطوان وعلاء مهاوي وروبين سولاقا.

وإذا كان العراقي الشقيق يشارك للمرة التاسعة وسبق له التتويج باللقب فإن نظيره الفيتنامي لا يملك سجلاً باهراً في البطولة فقد سبق له المشاركة ثلاث مرات من قبل انتهت بفوز وحيد خلال 10 مباريات إلا أن ذلك الفوز ساهم بتأهل منتخب التنانين الذهبية إلى ربع نهائي 2007، حيث خسر أمام العراقي بالذات بهدفين، ويقود المنتخب في الإمارات مدرب كوري جنوبي يدعى بارك هانغ سيو ويأمل بتسجيل مفاجأة تضع فيتنام بالدور الثاني للمرة الثانية بتاريخ البطولة.

ملامح جديدة

ويعود الأخضر السعودي إلى البطولة من الباب العريض بعد مشاركتين لم تكونا على المستوى المطلوب وذلك بعدما استعاد فريق الصقور بعض أمجادهم بالظهور المونديالي الخامس الذي اعتبر إيذاناً بعودة مبشرة إلى العرس القاري الذي شهد سابقاً تألقاً للخضر استمر عقدين كاملين، وجاء التأهل الأخير للأخضر إلى نهائي البطولة قبل 12 عاماً خاتمة لإنجازات كبيرة فكان التراجع بعدها طبيعياً وهاهو الأخضر يعود من الباب العريض بعدما استرد بعضاً من مكانته من خلال التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى الإمارات 2019 ومونديال روسيا 2018.

ويقود الأخضر في البطولة المدرب الأرجنتيني خوان بيزي القادم قبل عام تقريباً بعد تخبط كبير على مستوى المدربين وقد سجل الفريق تحت قيادته نتائج معقولة ومنها الخسارة أمام البرازيل صفر/2 والفوز على اليونان 2/1 والتعادل مع بوليفيا وكوريا الجنوبية ولا ننسى الفوز على مصر في مونديال 2018 بعد الخسارة الثقيلة من روسيا والصعبة من الأورغواي.

جيل جديد

بالطبع سيكون عدد من اللاعبين الذين حضروا نهائيات أستراليا 2015 حاضرين في الإمارات أمثال: ياسر الشهراني وعمر هوساوي وسالم الدوسري وسالم الفراج وعبد اللـه عطيف، وإلى جانب هؤلاء عدد من اللاعبين الجدد أمثال: عبد العزيز البيشي ومحمد اليامي ومحمد الفتيل وعبد اللـه الخبيري وأيمن الخليف وعبد اللـه العامري.

بالمقابل فإن المنتخب الكوري الشمالي الذي يشارك للمرة الثالثة على التوالي يأمل بنتيجة إيجابية في المباراة الأولى على عكس ما فعل في 3 من مشاركاته الأربع السابقة، حيث خسر مرتين وتعادل مرة في أول مباراة وكان الفوز حليفه في أول مشاركة على حساب بنغلاديش 1980، وكان الفريق الملقب بالشوليما تراجع قليلاً عقب حضوره المونديالي الثاني عام 2010 فخرج من الدور الأول لبطولة آسيا 2011 و2015، وهاهو يستفيد من نظام البطولة الحالية ليتأهل مجدداً إلى العرس القاري.

مشاركات ومواجهات

• تشارك العراق للمرة التاسعة وخاضت خلال مشاركاتها السابقة 35 مباراة ففازت بـ13 وتعادلت بـ7 وخسرت 15 والأهداف (38/42)، وفوزها الأعلى على تايلاند 1996 وخسارتها الأقسى أمام اليابان 2000 وكلاهما بنتيجة 4/1.

• شاركت فيتنام 3 مرات سابقاً وخاضت 10 مباريات ففازت بواحدة وتعادلت مرتين وخسرت 7 مرات والأهداف (12/28).

• شاركت السعودية 9 مرات وخاضت 44 مباراة ففازت بـ19 وتعادلت بـ13 وخسرت 12 مرة والأهداف (63/45)، وفوزها الأعلى على تايلاند 1996 بنتيجة 6/صفر، أما الخسارة الأقسى فكانت أمام اليابان صفر/5 عام 2011.

أربع مشاركات سابقة لكوريا الشمالية خاضت خلالها 15 مباراة (3 انتصارات وتعادلان و10 هزائم) والأهداف (14/24).

• 3 مرات تقابلت العراق مع فيتنام رسمياً ففازت العراق 2/صفر في كأس آسيا 2007 وجددت فوزها بهدف في تصفيات مونديال 2018 بعدما تعادلتا في ذهاب التصفيات ذاتها 1/1.

• 9 مباريات جمعت السعودية بكوريا الشمالية ففازت السعودية أربع مرات وتعادلتا بأربع مقابل فوز يتيم لكوريا كان بتصفيات مونديال 2010، 1/صفر بعد التعادل صفر/صفر، وفازت السعودية 2/صفر بتصفيات مونديال 1990 و2/1 بتصفيات مونديال 1994، وجمعهما لقاء وحيد بالنهائيات الآسيوية ففــازت السعودية 4/1 في بطولــة 2015.