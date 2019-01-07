عربي ودولي

عون يؤكد انعقاد القمة العربية الاقتصادية بموعدها في بيروت

| وكالات

الثلاثاء, 08-01-2019

أعلن الرئيس اللبناني ميشيل عون أن القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية العربية المقررة يومي 19 و20 من كانون الثاني الجاري، ستنعقد بموعدها في بيروت، بحسب الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.
وجاء تصريح عون خلال استقباله مبعوث الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الأزهر القروي الشابي، في بيروت أمس الإثنين.
وأشار عون إلى أن وجود الحكومة في مرحلة تصريف الأعمال، ليس سبباً لتأجيل القمة، وأضاف: «الحكومة الحالية تمارس صلاحياتها وفقاً للأصول والقواعد الدستورية المعتمدة».
وأكد عون أن «كل الترتيبات المتعلقة بتنظيم القمة أنجزت، ولبنان جاهز لاستقبال القادة العرب لمناقشة المواضيع الواعدة على جدول أعمال القمة».
وسلم الشابي الرئيس اللبناني رسالة خطية من الرئيس التونسي يدعوه فيها للمشاركة في القمة العربية التي ستعقد في تونس بتاريخ 31 آذار المقبل.
وأكد الوزير الشابي أن الرئيس السبسي سوف يحضر القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في بيروت، ورحب عون بمشاركة السبسي في القمة.
وكانت صحف لبنانية رجحت في وقت سابق عدم انعقاد القمة، خاصة أن الملك الأردني عبد اللـه الثاني اعتذر عن الحضور، إضافة إلى أن السعودية لم تبلغ لبنان بعد بمستوى تمثيلها، ما حمل الكثير من المراقبين على ترجيح تأجيل بيروت هذه القمة.

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