برجك اليوم – الثلاثاء 08 كانون الثاني 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان الحب والحياة الاجتماعية ناشطة ومليئة بالحيوية وجدولك مزدحم باللقاءات والعروض، فاليوم للفرح على المستوى الشخصي أو العائلي وقد تفرح لخطوات في محيطك العائلي.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار لا تدع النقد الذاتي أو النصائح ممن حولك أو التدخل يشلك أو يقلل من مبادراتك، وقد تشعر أحياناً أن رؤسائك في العمل يساوون بينك وبين أشخاص لا خبرة لديهم.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران تتحدى الآخرين والمنافسين وتنتصر بتأييد ودعم من المحيط، فاليوم للأوراق أو لتعبر عن عواطفك بإحساس كبير وبحيوية، فأنت مملوء بالنشاط والثقة في نفسك.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز قد تتعرف على شخص يدعم مسيرتك فتسير بمهمة ظننتها سابقاً مستحيلة بنجاح وثقة، وربما تشعر اليوم بالتحرر والاستقلال وذلك بسبب دعم تتلقاه من أحد المقربين.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب اليوم لضغوط تتعرض لها أو تأجيل ربما يطرأ على مشروع جديد أو سفر أو بداية جديدة، فلا تفكر بفض شراكة في العمل ولا حتى على صعيد الأمور الشخصية، فأنت متسرع.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول امنح نفسك الراحة الكافية لأنك قد تعاند أو تطالب الغير بكم من العمل لا يستطيعونه، فأغلب مشكلاتك غذائية وتجنب الإرهاق ولكن لا تستبدل بالعزلة التعب العملي.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول هذا يوم ممتاز قد تشعر فيه بتحولات في حياتك كأخبار تصلك أو تشجيع وترفيه وظروف ملائمة في العمل تسعدك، فأنت تتمتع بثقة المنتصر على الظروف وتسعد للمحبة.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني تصبح شديد الحساسية لكل كلمة غير مقصودة أو تصرف عفوي من الآخرين، وتعتبره ذنباً كبيراً ولا تستطيع غفرانه أو مسامحة الأشخاص من حولك على هفوات صغيرة.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول ستميل إلى وضع النقاط على الحروف في أغلب علاقاتك سواء كانت شخصية أم عملية، فأنت مقدر ومحترم ومن حولك يشهد أنك الأفضل وأنك الأكثر ثقة وأماناً لمحيطك.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني قد تستجد أمور طارئة تجعلك تصرف أكثر مما يلزم كالأعطال أو المرض أو السفر، فقد تفكر بسفر ولو كان خاطفاً أو تستقبل ضيوفاً من سفر، وهذا قد يضطرك لمصروف إضافي.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط المصادفة قد تجرك إلى إنجاز يوضع في ملف مستقبلك، يوم للخيارات والقرارات وللإشراق والتفاؤل وللحظوظ، فأنت تمتلك طاقة جيدة للإنجاز والصحة والطاقة.