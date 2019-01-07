عربي ودولي

نائب عراقي يطالب بالتحقيق في زيارة وفود عراقية لكيان الاحتلال

| وكالات

الثلاثاء, 08-01-2019

دعا النائب في البرلمان العراقي حسن الكعبي وزارة الخارجية إلى التحقيق في ما يشاع عن زيارة 3 وفود عراقية للكيان الإسرائيلي، في وقت ألقت قوات الأمن العراقية القبض على ثلاثة من إرهابيي تنظيم داعش في الموصل شمالي العراق، ودمرت مواقع وأوكاراً للتنظيم في عدد من المحافظات العراقية.
وقال الكعبي في بيان: «قضية الذهاب لأرض محتلة خط أحمر، ومسألة حساسة للغاية لدى المسلمين في أقصى مشارق الأرض ومغاربها. وعلى الخارجية التحقيق بما نقلته وسائل إعلام غربية وإسرائيلية بشأن زيارة ثلاثة وفود عراقية إلى الكيان الإسرائيلي».
وأضاف: «وجّهنا لجنة العلاقات الخارجية النيابية بالتحقيق في حقيقة هذه الزيارة ومدى دقتها، والكشف عن أسماء المسؤولين الذين زاروا الأرض المحتلة وبالخصوص من أعضاء مجلس النواب إن صحت الزيارة». وأعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلية في وقت سابق، أن ثلاثة وفود حزبية عراقية ضمت 15 شخصاً، زارت «إسرائيل» خلال العام الماضي 2018، وبحثت قضايا خاصة بإيران والتطبيع.
من جهة أخرى ألقت قوات الأمن العراقية القبض على ثلاثة من إرهابيي تنظيم داعش في الموصل شمالي العراق.
وقالت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية في بيان نقلته وكالة أنباء الإعلام العراقي واع: إن «مفارزها وبعملية نوعية في منطقة حمام العليل تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة عناصر كانت تعمل لمصلحة عصابات تنظيم داعش الإرهابي».
وكان مصدر في الاستخبارات العسكرية أكد اعتقال 17 إرهابيا من داعش ومقتل أحد المتزعمين في التنظيم خلال عملية أمنية في بلدة بادوش غرب الموصل.
وفي سياق متصل حررت قوة أمنية ثلاثة أشخاص من أصل أربعة اختطفهم التنظيم الإرهابي في محافظة صلاح الدين قبل أيام.

مقالات ذات صلة

الثلاثاء, 08-01-2019

الكويت قد تستضيف جولة جديدة من المباحثات … الحوثي يؤكد ضرورة الإسراع في تنفيذ اتفاق السويد

الثلاثاء, 08-01-2019

انطلاق المفاوضات التجارية الأميركية الصينية المباشرة في بكين

الثلاثاء, 08-01-2019

طهران: واشنطن عرضت علينا التفاوض لكننا رفضنا

الثلاثاء, 08-01-2019

عون يؤكد انعقاد القمة العربية الاقتصادية بموعدها في بيروت

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock