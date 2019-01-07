نائب عراقي يطالب بالتحقيق في زيارة وفود عراقية لكيان الاحتلال

دعا النائب في البرلمان العراقي حسن الكعبي وزارة الخارجية إلى التحقيق في ما يشاع عن زيارة 3 وفود عراقية للكيان الإسرائيلي، في وقت ألقت قوات الأمن العراقية القبض على ثلاثة من إرهابيي تنظيم داعش في الموصل شمالي العراق، ودمرت مواقع وأوكاراً للتنظيم في عدد من المحافظات العراقية.

وقال الكعبي في بيان: «قضية الذهاب لأرض محتلة خط أحمر، ومسألة حساسة للغاية لدى المسلمين في أقصى مشارق الأرض ومغاربها. وعلى الخارجية التحقيق بما نقلته وسائل إعلام غربية وإسرائيلية بشأن زيارة ثلاثة وفود عراقية إلى الكيان الإسرائيلي».

وأضاف: «وجّهنا لجنة العلاقات الخارجية النيابية بالتحقيق في حقيقة هذه الزيارة ومدى دقتها، والكشف عن أسماء المسؤولين الذين زاروا الأرض المحتلة وبالخصوص من أعضاء مجلس النواب إن صحت الزيارة». وأعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلية في وقت سابق، أن ثلاثة وفود حزبية عراقية ضمت 15 شخصاً، زارت «إسرائيل» خلال العام الماضي 2018، وبحثت قضايا خاصة بإيران والتطبيع.

من جهة أخرى ألقت قوات الأمن العراقية القبض على ثلاثة من إرهابيي تنظيم داعش في الموصل شمالي العراق.

وقالت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية في بيان نقلته وكالة أنباء الإعلام العراقي واع: إن «مفارزها وبعملية نوعية في منطقة حمام العليل تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة عناصر كانت تعمل لمصلحة عصابات تنظيم داعش الإرهابي».

وكان مصدر في الاستخبارات العسكرية أكد اعتقال 17 إرهابيا من داعش ومقتل أحد المتزعمين في التنظيم خلال عملية أمنية في بلدة بادوش غرب الموصل.

وفي سياق متصل حررت قوة أمنية ثلاثة أشخاص من أصل أربعة اختطفهم التنظيم الإرهابي في محافظة صلاح الدين قبل أيام.