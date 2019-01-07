بوتين يهنئ المسيحيين الأرثوذكس بعيد الميلاد … روسيا والهند تبحثان أهمية التعاون في مجال مكافحة الإرهاب

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أمس التعاون المشترك بين البلدين في مجال محاربة الإرهاب.

وأفاد المكتب الصحفي للكرملين في بيان نقلته وكالة سبوتنيك بأن «الجانبين أكدا أهمية بناء تعاون مشترك في مجال محاربة الإرهاب إضافة إلى حل مشاكل وقضايا عالمية أخرى». وكان بوتين زار الهند في تشرين الأول الماضي وبحث مع مودي تطوير الشراكة الإستراتيجية الروسية الهندية وتبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية الملحة.

وتعتبر روسيا والهند أكبر دولتين شريكتين في مجال التعاون العسكري التقني حيث تزيد نسبة الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية والسوفييتية الصنع في الجيش الهندي على 70 بالمئة من إجمالي ما يتسلح به هذا الجيش من الأسلحة والمعدات، كما وقّع البلدان مؤخراً عقداً لتوريد منظومة الصواريخ الروسية (إس400 تريومف) أحدث منظومة صواريخ مضادة للطائرات بعيدة المدى إلى الهند.

وفي سياق منفصل هنأ بوتين المسيحيين الأرثوذكس، وجميع المواطنين الروس بعيد الميلاد المجيد الذي أحيته روسيا أمس حسب التقويم الشرقي.

وجاء في التهنئة: «هذا العيد الرائع يبعث في النفوس الفرح والأمل ويوحدها حول القيم الروحية والأخلاقية الخالدة، وحول تقاليد المحبة والإحسان. وترتبط بهذا العيد المجيد، عادات وتقاليد شعبية وعائلية توارثتها الأجيال، ومشاعر الإيمان الصادق بالتغيير الخيّر وتحقيق الأحلام والتمنيات». وأضاف: «يسعدني الإشارة إلى أن الكنيسة الأرثوذكسية الروسية والطوائف المسيحية الأخرى تلعب دوراً كبيراً وإيجابياً في حياة بلادنا، وتسهم في ترسيخ الوفاق الاجتماعي وتعزيز مؤسسة الأسرة، وتربية الأجيال، وتبذل الكثير لحل المشاكل الاجتماعية الملحة، وتفعيل الحوار بين القوميات والديانات، ما يستحق التقدير والاحترام العميق».

وتمنى الرئيس بوتين «للمسيحيين الأرثوذكس وجميع مواطني روسيا المحتفلين بعيد الميلاد موفور الصحة والنجاح والعيش الرغيد».