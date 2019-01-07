سورية

أغلبية التشيك: على أميركا الانسحاب من سورية

| وكالات

الثلاثاء, 08-01-2019

أظهر استطلاع للرأي في تشيكيا أن 93 بالمئة من المواطنين التشيك يعتبرون الوجود الأميركي في سورية تحت مسمى «التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب» غير شرعي.
ووفق نتائج الاستطلاع الذي أجراه موقع «أوراق برلمانية» الإلكتروني التشيكي وشمل 4829 شخصاً، فإنه يجب على الولايات المتحدة الأميركية سحب قواتها من سورية للمساهمة في حل الأزمة فيها، وذلك بحسب وكالة سانا» للأنباء.
إلى ذلك أكد وزير الخارجية التشيكي الأسبق تسيريل سفوبودا أن خروج القوات الأميركية الموجودة بشكل غير شرعي في سورية، سيفتح المجال لإنهاء الحرب التي تشن على هذا البلد عاجلاً، لافتاً إلى أن حل الأزمة لن يتم إلا عبر حوار بين السوريين دون تدخل خارجي.

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