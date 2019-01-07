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صالح: لـ«عمل مقاوم» ضد مساعٍ إسرائيلية لسلخ الجولان

| موفق محمد

الثلاثاء, 08-01-2019

دعا مدير مكتب شؤون الجولان المحتل في رئاسة مجلس الوزراء مدحت صالح إلى «عمل دولي وجماهيري فاعل» وحتى إلى «عمل مقاوم» لمواجهة مساعي «إسرائيل» لسلخ الجولان عن الوطن الأم، وذلك بعد طلب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو من واشنطن الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل.
وفي تصريح لـ«الوطن»، قال صالح: «حكومة الاحتلال تحاول استغلال أي ظرف لخدمة مشروعها الاحتلالي التوسعي مع الأخذ بعين الاعتبار أن كل مشاريع الاحتلال باءت بالفشل الذريع على الصعيد الدولي كمشروع الضم الذي عارضته الأغلبية الساحقة من دول العالم».
وأشار صالح إلى ضرورة التصدي للمساعي الإسرائيلية على كل الصعد، و«العمل مع الأصدقاء الروس للتصدي لهذا المشروع».

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