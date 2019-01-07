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شوا من طهران: مصرون على تحرير أراضينا

| وكالات

الثلاثاء, 08-01-2019

أكد نائب وزير الدفاع العماد محمود شوا أن العلاقات السورية الإيرانية تاريخية ومتجذرة، وتشمل مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، مشدداً على أن سورية مصرة على تحرير كل أراضيها من الإرهاب، وأي وجود أجنبي غير شرعي. ونوه شوا خلال لقائه وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية العميد أمير حاتمي في طهران أمس، بمساندة الحلفاء والأصدقاء لتحرير كامل الأراضي السورية من الإرهاب. بدوره عبر حاتمي بحسب وكالة «إرنا» الإيرانية، عن ارتياحه للانتصارات التي حققتها سورية على الإرهاب وقال: «نتمنى أن تستمر هذه الانتصارات».

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